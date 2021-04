Cambuur nu ook officieel zeker van eredivisie na verlies Almere bij Eagles

videoSC Cambuur is nu ook officieel zeker van promotie naar de eredivisie. De club uit Leeuwarden zag concurrent Almere City FC zaterdagavond ruim verliezen bij Go Ahead Eagles (3-0). Daardoor kan de huidige koploper in de Keuken Kampioen Divisie niet meer lager eindigen dan de tweede plaats. De eerste twee ploegen van de eindstand promoveren rechtstreeks.

SC Cambuur verzekerde zich vrijdagavond al officieus van promotie. De ploeg van trainer Henk de Jong boekte in eigen huis een 4-1 zege op Helmond Sport en zette daarmee Almere City op 15 punten. De club uit Flevoland kon alleen in theorie nog de tweede plek opeisen, omdat het doelsaldo van Cambuur ook veel beter is.

Ook voor De Graafschap is de nederlaag van Almere City goed nieuws. De nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie kan maandag bij winst op Jong PSV uitlopen naar een voorsprong van zes punten op NAC en Almere City (beide 67 punten). Go Ahead bezet de vijfde plaats op de ranglijst met 65 punten.

Volledig scherm © Pro Shots / Ron Baltus

Cambuur speelde in het seizoen 2015-2016 voor het laatst in de eredivisie. De club uit Leeuwarden was vorig seizoen afgetekend koploper toen de competitie vanwege corona werd stilgelegd. De KNVB besloot vervolgens geen promotie- en degradatieregeling toe te passen, tot grote woede bij SC Cambuur. Ook nummer 2 De Graafschap was boos. Beide clubs namen juridische stappen, maar werden in het ongelijk gesteld door de voorzieningenrechter. Zowel Cambuur als De Graafschap kreeg nog wel een financiële compensatie voor het mislopen van de promotie.

Go Ahead Eagles versloeg Almere City op eigen veld dankzij treffers van Martijn Berden, Sam Beukema (strafschop) en Sam Hendriks. Voor Almere City FC was het de derde opeenvolgende competitiewedstrijd zonder overwinning. De voorgaande twee duels eindigden in een gelijkspel.

Record

Doelman Jay Gorter hield voor de 23ste keer dit seizoen in de eerste divisie de nul bij de Eagles. Hij heeft het record van Tonny van Leeuwen, namens GVAV in het seizoen 1970-1971 in de eerste divisie, nu geëvenaard.

Volledig scherm Eagles-doelman Jay Gorter wordt gefeliciteerd door Bas Kuipers. © Pro Shots / Erik Pasman