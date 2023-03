Cambuur moet op zoek naar nieuwe assistent-trainer: Pascal Bosschaart kondigt vertrek aan

Met samenvatting Teleurstel­lend Oranje kan kater niet wegspoelen bij parodie op interland­voet­bal tegen Gibraltar

In een strontvervelende wedstrijd tegen Gibraltar slaagde Oranje er nooit echt in om het humeur een beetje op te poetsen, drie dagen na de afgang tegen Frankrijk. Meer dan een 3-0 zege zat er niet in tegen een extreem defensieve tegenstander.