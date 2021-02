Cambuur legt in Almere stevig fundament onder promotie naar eredivisie

Cambuur was net als eerder in Leeuwarden, toen het 7-2 werd voor de ploeg van trainer Henk de Jong, veel sterker dan Almere. Aanvaller Antonia scoorde in de 26ste minuut na een hoekschop. Kort voor het einde van de wedstrijd, die met een beperkt aantal toeschouwers werd gespeeld, besliste Ragnar Oratmangoen het duel. Ook hij scoorde na een corner.

Bij het duel in Almere waren 1351 toeschouwers aanwezig, omdat de wedstrijd onderdeel was van de Fieldlab-evenementen. Het publiek liet zich vooral in de openingsfase gelden bij wat voorzichtig gevaar van de thuisploeg. Dat enthousiasme was vlak na de tweede treffer van Cambuur verdwenen. Terwijl supporters de biervoorraad van het stadion al op hadden gedronken in de eerste helft, hadden enkele fans het stadion al verlaten voor het laatste fluitsignaal.