Cambuur klopt GVVV en pakt tweede kwartfinale in twee jaar

Veltman terug bij Ajax na schorsing

16:46 Joël Veltman keert terug in de selectie van Ajax. De aanvoerder van de Amsterdamse club moest zondag de gewonnen competitietopper in Alkmaar tegen AZ (1-2) overslaan vanwege een schorsing. Trainer Marcel Keizer kan woensdagavond in de bekerwedstrijd tegen FC Twente (aftrap 20.45 uur) wel weer beschikken over de verdediger.