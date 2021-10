Cambuur hoopt op eerste zege bij Fortuna

Geen fans van Gibraltar in De Kuip vanavond? Jawel, eentje, en dit is hem

11 oktober Officieel zijn er vanavond bij de WK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Gibraltar geen uitfans. Maar ergens in die zee Oranjesupporters zit één rood shirt: Adrien Debargue, groot fan van het Gibraltarese voetbal. ,,Als we het bij een 3-0 of 4-0 nederlaag houden, zou dat fantastisch zijn.”