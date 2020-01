Cambuur herovert koppositie na puntenverlies Jong Ajax bij NEC

Jong Ajax kwam in Nijmegen drie keer op voorsprong, liep dankzij de tweede goal van Brian Brobbey zelfs uit tot 1-3. De 17-jarige Ajacied is de jongste speler die in de eerste divisie in één wedstrijd twee keer scoorde. Anthony Musaba bracht NEC echter in de 79ste minuut terug in de wedstrijd. Zian Flemming schoot drie minuten voor tijd de gelijkmaker binnen. De middenvelder was in de 50ste minuut ook al doeltreffend vanaf de stip. NEC zakt door het gelijkspel naar de negende plaats, maar in Leeuwarden zal het Nijmeegse spel met vreugde zijn begroet.