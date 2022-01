Burgemeesters doen vurig pleidooi voor heropenen stadions: ‘Supporters en clubs zijn eraan toe’

Depla vervolgt: ,,Het blijft een rare situatie dat ‘we’ wel met zijn allen naar de IKEA kunnen, maar dat geplaceerd bezoek aan een stadion niet kan. Juist omdat bewezen is dat stadions geen corona-brandhaarden zijn gebleken. ‘Heb oog voor de nood van de clubs’; dat is wat we het kabinet willen meegeven. Al moeten we wel zo realistisch zijn dat de stadions volledig openen waarschijnlijk nog een brug te ver zal zijn.”



Donderdag gaf minister-president Mark Rutte in de Tweede Kamer al aan dat hij de mogelijkheid bekijkt om de voetbalstadions vanaf 28 januari weer (deels) te openen. Hij benadrukte wel dat hij nog geen beloftes doet aan voetbalsupporters. ,,Maar het feit dat de minister-president de intentie uitspreekt is wat ons betreft een goed signaal”, stelt Depla na het onderhoud van vandaag. ,,We voelen allemaal dat fans na een zware periode toe zijn aan ontspanning en amusement. Stadionbezoek leent zich daar bij uitstek voor. Voetbal kijken via ESPN of Studio Sport is tenslotte leuk, maar het haalt het niet bij een wedstrijd beleven vanaf de tribune.”