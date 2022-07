Burak Yilmaz helemaal klaar voor ‘big project’: ‘Fortuna is een begrip in het Nederlandse voetbal’

Burak Yilmaz, de man die in zijn carrière 228 goals in 416 competitiewedstrijden maakte en in zijn vaderland onder meer uitkwam voor de grootmachten Besiktas, Fenerbahçe en Galatasaray, moet even schakelen wanneer hij zijn eerste stappen zet in het stadion van Fortuna Sittard. In Turkije is hij het gewend dat hij wordt opgewacht door een grote massa mensen. Hier is daar wat minder sprake van. Al is het voor Limburgse begrippen wel druk. ,,Ik ben blij om hier te zijn”, zegt de aanvaller wanneer hij is neergestreken in de persconferentie.