Buitink (18) voegt zich in rijtje met grootheden dankzij hattrick

Hen lukt het namelijk ook voor hun 19de een hattrick te produceren in de eredivisie. Andere grote namen die dit flikten: Marco van Basten, Frank Rijkaard, Willy van der Kuilen, Rafael van der Vaart en Wim Kieft. De laatste keer dat een speler op z'n 18de drie doelpunten in één duel maakte was op 26 november in 2017. Justin Kluivert scoorde destijds een hattrick tegen Roda JC (5-1). De oud-Ajacied was op dat moment 18 jaar en 205 dagen oud.



Ondanks de bijzondere mijlpaal, kon Buitink niet echt tevreden zijn over het verloop van de avond. ,,Natuurlijk is dit een gedroomd optreden”, stelde hij na het duel met ADO (3-3). ,,Drie doelpunten bij mijn eerste basisplaats bij Vitesse is ongekend. Maar het resultaat valt uiteindelijk tegen. We hebben de winst uit handen gegeven.”



Buitink hoopt nu ook dinsdag tegen AZ in de basis te starten. ,,Ik ben blij met de goals en het vertrouwen van de coach (Leonid Sloetski, red.). Maar ik reken me niet rijk. Ik moet op de training weer presteren. Ik geniet nu, maar moet scherp blijven.”