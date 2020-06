Buijs over samenwerking met Robben: ‘Voor mij is dit nu al geslaagd’

Danny Buijs (38) maakte in augustus 2002 zijn profdebuut namens Excelsior. De twee jaar jongere Arjen Robben had die zomer al de overstap gemaakt van FC Groningen naar PSV. Nu mag Buijs gaan samenwerken met de 96-voudig international van Oranje. ,,Voor mij is dit nu al geslaagd.”

FC Groningen-trainer Danny Buijs stond vanmiddag glunderend voor de camera van RTV Noord, kort nadat Arjen Robben door technisch directeur Mark-Jan Fledderus was gepresenteerd als aanwinst voor de club. ,,Het is ongelooflijk mooi dat hij deze stap zet. Vanuit de club gezien natuurlijk, maar voor mij als jonge trainer is dit natuurlijk ook fantastisch. Ik ben een jonge trainer en heb de afgelopen twee jaar al een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt bij FC Groningen, maar dat ik nu de kans krijg om met zo'n absolute topspeler te gaan samenwerken zal mij alleen maar verder helpen in mijn ontwikkeling.”

Algemeen directeur Wouter Gudde en technisch directeur Mark-Jan Fledderus haalden Arjen, via zijn vrouw Bernadien, over om terug te keren naar Groningen. Buijs sprak Robben de afgelopen weken alleen nog telefonisch en via FaceTime. ,,Dat waren hele fijne gesprekken. We hebben de afgelopen jaren al wel veel contact gehad en ik ken zijn vader ook al goed, die hielp hier al mee op de club. Arjen is een gigantische liefhebber en een fantastisch persoon, dat was net tijdens de persconferentie wel weer te zien.”

Buijs legde ook aan Robben voor dat er wellicht teleurstellingen gaan komen. ,,Ik heb dat zelf meegemaakt, toen ik bij de amateurs van Kozakken Boys ging voetballen. Ik vond het lastig om het verschil in niveau en beleving met de profs te accepteren. Ik kwam daardoor in negativiteit terecht. Dat heb ik Arjen ook voorgelegd, maar ik merkte bij hem alleen maar positiviteit. Hij heeft er gewoon heel veel zin in. Wanneer dit avontuur geslaagd is voor de club en voor Arjen? Voor mij is het nu al geslaagd”, zegt Buijs.

,,Het belangrijkste is dat hij nu snel trainingsfit en daarna wedstrijd fit wordt. Hij zal zeker zelf ook gaan bepalen wat zijn rol wordt binnen het team en op het veld. Natuurlijk is er ook een scenario mogelijk dat hij niet helemaal fit meer blijkt en of niet wekelijks kan spelen. Maar ook dan zal hij belangrijk zijn voor de club. Natuurlijk is er dan ook een rol voor hem weggelegd binnen de technische staf.”

Buijs werd de afgelopen weken gelinkt aan Birmingham City, waar hij een van de kandidaten zou zijn, maar Buijs zei dat alleen via de media te hebben vernomen. ,,Ik blijf zeker bij de club, ik heb een tijdje terug nog mijn contract hier met twee jaar verlengd. Deze club gaf mij twee jaar geleden de kans en daar ben ik nog altijd dankbaar voor. Ook zonder de komst van Robben was ik hier gebleven", zegt Buijs. ,,Natuurlijk hoop ik ook ooit naar een hoger niveau of een andere andere competitie te gaan, maar ik ben nog een jonge trainer en heb nog veel te leren. Dat kan hier uitstekend, zeker nu met Arjen erbij in de selectie.”