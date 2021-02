Buijs: 'Als ik zie hoe Robben bezig is, heeft hij de moed nog niet opgegeven’

Samenvatting Tweemaal paal en één keer lat, maar Feyenoord scoort niet in Groningen

21:07 In de strijd om Europees voetbal heeft Feyenoord opnieuw punten verspeeld. De ploeg van coach Dick Advocaat kwam bij subtopper FC Groningen niet verder dan 0-0. Daarmee deden de Rotterdammers zichzelf tekort. Met name in de tweede helft kreeg Feyenoord de beste kansen, maar in de afronding ontbrak het aan scherpte en een beetje geluk.