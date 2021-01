Brood blij met verbetering door transfers bij ADO: ‘Nu nog de afstemming’

ADO speelde tegen Sparta met drie nieuwe spelers: doelman Martin Fraisl en de aanvallers Youness Mokhtar en Bobby Adekanye. ,,Je zag dat we wat vertrouwder aan de bal waren. Dat zag er beter uit”, zei Brood over de eerste helft, waarin ADO op voorsprong kwam door een doelpunt van de eveneens recent aangetrokken Tomislav Gomelt.

,,In de tweede helft werd het een beetje vechtvoetbal, maar we kregen in de laatste seconden nog een kans om te winnen”, aldus Brood, die de nodige positieve zaken had gezien. ,,Je ziet dat we wat beter kunnen voetballen, maar het moet nog wat meer op elkaar afgestemd worden.”