Britse cultheld Cattermole geniet van eredivisie: ‘Scheidsrechters zijn top hier’

VVV verraste dit seizoen met het inlijven van Lee Cattermole, goed voor 272 duels in de Premier League. De karaktervolle middenvelder zelf kijkt er niet zo van op. ,,Ik voel me nergens te groot voor.’’

Door Dennis van Bergen

Zo gek lang is Lee Cattermole nog geen speler van VVV. Zaterdag, wanneer Heerenveen op bezoek komt in De Koel, speelt hij pas zijn vijfde wedstrijd voor de Noord-Limburgers. Toch vindt de Engelse middenvelder de tijd al rijp voor een paar mooie complimenten. Voor de stad Venlo, die hij ‘geweldig’ noemt. Voor zijn ploeggenoten. En, niet in de laatste plaats, voor het Nederlandse arbiterkorps. ,,De scheidsrechters zijn top hier, werkelijk waar”, stelt de 31-jarige routinier.

Regeren is vooruitzien. In die zin is het wel verstandig om de Danny Makkelies van deze wereld alvast een beetje voor je te winnen. Zeker wat Cattermole betreft, de man die gele kaarten verzamelde namens Middlesbrough, Wigan Athletic en Sunderland. Toch bestrijdt hij dat er een strategie schuilt achter zijn lofzang. Stellig: ,,De scheidsrechters hier laten de wedstrijd een wedstrijd. Mijn ervaringen zijn prima.”

Quote Na twee degrada­ties met Sunderland was ik op zoek naar een nieuw avontuur. En dit avontuur bevalt vanaf mijn eerste kennisma­king uitstekend. Lee Cattermole

Cattermole staat aan de zijlijn van VVV’s trainingsveld, waar hij elke willekeurige voorbijganger begroet met een ‘hi mate’. Waarom hij, met zijn status, koos voor de Limburgse middenmoter? ,,Na twee degradaties met Sunderland (nu spelend in League One, red.) was ik op zoek naar een nieuw avontuur”, antwoordt hij. ,,En dit avontuur bevalt vanaf mijn eerste kennismaking uitstekend. De Nederlandse manier van voetballen spreekt me aan. En ook het niveau is prima. Ik voel me nergens te groot voor.”

Even eerder, tijdens de training, heeft hij aangetoond waarom coach Robert Maaskant zo in zijn nopjes is met de voormalig Engels jeugdinternational. Cattermole bulkt op respectabele voetballeeftijd nog van de energie. Mooi contrast met dat nooit aflatende hakken, vliegen en beuken: het shirt dat consequent keurig in de broek zit verpakt. ,,Naar iemand als Lee waren we op zoek”, zegt Maaskant. ,,Hij is een breker, een speler die voorop gaat in de strijd.”

Volledig scherm Lee Cattermole probeert namens Sunderland Arsenal-speler Theo Walcott de bal afhandig te maken. © AFP

Ter bevestiging van dat laatste volstaat een blik op YouTube. Een van de meest in het oog springende fragmenten komt uit een editie van Middlesbrough-Sunderland en draagt de titel ‘Cattermole Fight’. Na een harde overtreding vervult de naamgever daarin de hoofdrol in een opstootje. Maar de Engelsman is volgens Maaskant meer dan puur een karaktervoetballer. Ook in de mentorrol is hij van grote waarde in de kleedkamer. ,,Lee praat ongelooflijk veel. Daar leer je als jonge jongen van. Bovendien is hij een teamplayer.”

Sterallures

En zo manifesteert Cattermole zich bij VVV ook naar buiten toe. Als iemand die wars is van sterallures en een ronduit enthousiaste indruk maakt. Over VVV bijvoorbeeld, dat voor hem aanvankelijk nog klonk als een onbekende plantensoort. ,,Heerlijke club, prachtig stadion.”

Karakterologisch heeft hij wel wat weg van Roy Keane. De middenvelder die ’s ochtends, voordat hij namens Manchester United op jacht ging naar overstekend voetbalwild, moeiteloos een buurtbus vol bejaarden naar de bingo kon rijden. De tegenstelling tussen de voetballer en de mens Cattermole is al even treffend. Slechts wanneer zijn VVV-debuut ter sprake komt, de uitwedstrijd tegen FC Utrecht waarin hij zijn eerste (en vooralsnog enige) geel kreeg, uit de Engelsman zich enigszins kritisch. ,,Die kaart vond ik onterecht, maar ja...”