Briesende Frans van Seumeren krijgt tik op de vingers bij FC Utrecht: ‘In zijn emotie is hij te ver gegaan’

Hoewel Van Seumeren een dag later alweer spijt had van zijn actie en zijn excuses aanbood , komt de rvc van de club er vandaag toch op terug. ,,De manier waarop Frans heeft gehandeld past niet bij de normen en waarden van FC Utrecht, waar een veilig werkklimaat voorop staat”, legt rvc-voorzitter Pieter Leyssius uit in een statement.

Na de excuses van Van Seumeren is het incident binnen de rvc de afgelopen dagen uitgebreid besproken. ,,Frans is al 15 jaar een zeer betrokken aandeelhouder, die veel voor de club heeft betekend en nog altijd betekent, maar in zijn emotie is hij afgelopen zaterdag te ver gegaan”, aldus Leyssius. ,,Frans heeft er spijt van en heeft ons als rvc, maar ook de hele club, verzekerd dat dit nooit meer zal plaatsvinden.”