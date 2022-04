Brian Brobbey redt pover Ajax tegen NEC met goal in slotfase

Ajax heeft het abonnement op ontsnappingen in de eredivisie wéér verlengd. NEC leek PSV 87 minuten lang een grote dienst te bewijzen, tot invaller Brian Brobbey zich tot de volgende redder in nood ontpopte en de koploper ook na de zesde opeenvolgende worsteling én zege op titelkoers hield: 0-1.

Ajax leek de titel verder op de tocht te zetten door een nieuwe, gemiste penalty van Dusan Tadic, een kopbal op de paal van Brian Brobbey en bovenal een nieuwe worsteling waarin NEC misschien wel de grootste kansen op de winnende treffer liet liggen. Tot minuut 88, toen Brobbey eens wel goed werd aangespeeld, zijn achterwerk effectief gebruikte en de bal hard de verre hoek in duwde. Zo werd de huurling van RB Leipzig na Tadic (RKC), Gravenberch (Cambuur) en Antony (Feyenoord) de volgende die Ajax door het oog van de naald liet kruipen.

De koploper begon flink gewijzigd aan het cruciale treffen met de middenmoter. Zo bleken Noussair Mazraoui en Lisandro Martínez na de bekerfinale opnieuw niet fit genoeg voor de hervatting van de eredivisie. Daardoor begonnen Perr Schuurs en Nicolás Tagliafico in de basis. Ook Kenneth Taylor verscheen verrassend - en voor het eerst - aan de aftrap. De linksbenige middenvelder profiteerde onder meer van een handblessure bij Edson Álvarez. Voorin kreeg Sébastien Haller weer de voorkeur boven Brian Brobbey, die in de verloren bekerfinale tegen PSV nog als spits begon.

Heel gelukkig was de topscorer van Ajax bij zijn rentree in de basis niet. Na een interceptie van Jurriën Timber liet Haller de bal van zijn voet springen. Aan de overkant voorkwam routinier Maarten Stekelenburg, de eerste 39-jarige Ajax-speler ooit, met een schitterende reflex een vroege achterstand toen Jonathan Okita na een scherpe counter de lange hoek dacht te vinden. De rappe maar onzorgvuldige NEC-aanvaller hielp later in de eerste helft nog een levensgrote kans om zeep.

En Ajax dan? De koploper was dominant, creëerde ook wel kansjes, maar de trekker goed overhalen lukte in de drukke doelmond van NEC niet. Toen rechtsback Timber daartoe werd belet door Jordy Bruijn, wees arbiter Jeroen Manschot gedecideerd naar de penaltystip. Die uitgelezen kans was voor de derde keer dit jaar niet besteed aan aanvoerder Dusan Tadic. Na een tergend langzame aanloop, koos hij dezelfde hoek als NEC-goalie Mattijs Branderhorst, die de bal al snel wist te klemmen. Eerder dit seizoen faalde Tadic vanaf elf meter tegen Heracles en FC Twente. Die wedstrijden werden alsnog dik gewonnen, maar die tijd is geweest. Ajax weet al bijna twee maanden niet meer hoe het snel met een opponent afrekenen moet.

Ook tegen het geplaagde en gehavende NEC, dat dit seizoen pas twee thuisduels won, niet. De volgende worsteling volgde in de Goffert, ook omdat Steven Berghuis op slag van rust, na goed voorbereidend werk van Timber, hopeloos over schoot. Dat trainer Erik ten Hag de eerder nog geprezen topaankoop halverwege verving, was illustratief voor het stadium waar speler en elftal zich in bevinden. Berghuis is na het wegvallen van smaakmaker Antony geen schim meer van de rechtsbuiten die hij bij Feyenoord was.

En hij is niet de enige die zijn beste vorm al weken mist. De ene na de andere Ajacied verspeelde na rust simpele ballen. Tadic, die ballen onder zijn voet door liet glippen. Klaassen, die de bal wel tien meter naast aanspeelpunt Brobbey passte. Of de invaller zelf, die een simpele breedtepass inleverde bij een Nijmegenaar. Het werd nog pijnlijker, toen de slotfase aanbrak en Tadic de bal niet bij de geheel vrijstaande Brobbey kreeg. De vervanger van Berghuis was met een kopbal op de paal als enige heel dicht bij een treffer geweest namens Ajax. Aan de overkant hield Elayis Tavsan de koploper in leven na een fraaie solo.

Met de naderende stunt kreeg het publiek in de Goffert er steeds meer zin in. Het gejuich op de tribunes werd pas in de voorlaatste minuut abrupt afgebroken. Door Brobbey dus, die alsnog als een duiveltje uit het doosje toesloeg en het verschil met achtervolger PSV, dat vanavond in actie komt tegen Cambuur, naar zeven punten tilde in de bloedstollende dertigste speelronde van de eredivisie.

