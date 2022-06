Brian Brobbey met twee goals weer van waarde voor Jong Oranje: ‘Makkelijk potje’

Jong Oranje blijft op schema voor het EK van volgend jaar. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi boekte vanavond in Chisinau een simpele 0-3 zege op Jong Moldavië. Brian Brobbey toonde zijn waarde met twee treffers in de kwalificatiewedstrijd.

Nadat FC Utrecht-speler Quinten Timber de score al in de tweede minuut had geopend maakte Ajax-spits Brobbey een kwartier later na een fraaie actie 0-2. Een monsterzege leek in de maak, maar zo ver liet de thuisclub het niet komen. Na een klein uur spelen tikte Brobbey nog wel zijn tweede van de avond binnen: 0-3.

,,Een makkelijk potje”, reageerde Brobbey na afloop bij ESPN. ,,We hebben een simpele overwinning geboekt. Dat hebben we ook wel een beetje zelf afgedwongen. In de openingsfase hebben we heel goed gespeeld en daardoor konden we de wedstrijd al snel beslissen. Daarna vielen we wat terug en pasten we ons wat aan aan hun niveau. Maar we hebben gewonnen, dat is het belangrijkste.”

Met nog twee duels te gaan is Jong Oranje koploper in groep E met 20 punten uit 8 wedstrijden. Zwitserland volgt op één punt. Dinsdag speelt Jong Oranje in Almere tegen Gibraltar. De groepsfase van de kwalificatie wordt op zaterdag 11 juni afgesloten met een uitwedstrijd tegen Wales. Het Europees kampioenschap vindt in 2023 in Roemenië en Georgië plaats.