Brama: Dit is de ontlading van een jaar in spanning

De degradatie van vorig seizoen had grote (financiële) gevolgen voor Twente. Brama: ,,Als je dit in augustus had gezegd, had ik je voor gek verklaard. We hadden toen de selectie nog helemaal niet op orde. Ook vandaag voetbalden we niet best, het is een beetje een repeterend verhaal. Maar we hebben de competitie gewonnen.‘’