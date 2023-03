Zo ziet de Super League van de toekomst eruit: ‘Méér clubs moeten de garantie krijgen van méér duels’

Het Europese topvoetbal zoals we dat kennen, gaat in de komende jaren onvermijdelijk veranderen. Maar welke kant gaat het op? In de serie ‘Oliesjeiks en Super Leagues’ schetst AD Sportwereld de gevaren én de kansen. Vandaag deel 2, met Bernd Reichart, de grote man achter de Super League 2.0. ,,De Super League zoals die nú op tafel ligt, wordt juist een open competitie voor zestig tot tachtig Europese clubs.”

Bernd Reichart rijdt morgen weer naar Amsterdam, vertelt hij. En niet voor het laatst deze maand. De Duitse media-ondernemer heeft zijn volgende afspraak met enkele Nederlandse voetbalbestuurders en clubdirecteuren alweer gepland. Hoofdonderwerp: de toekomst van het Europese voetbal.

,,Ik merk dat er in Nederland naar ons geluisterd wordt. En ergens is dat ook heel logisch’’, stelt Reichart deze middag via een zoomverbinding vanuit Keulen. ,,Jullie hebben een rijke voetbalhistorie en prachtige clubs: Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, noem maar op. Maar allemaal worstelen ze met hun huidige positie binnen het veranderende Europese voetbal. Dat thema wordt in de komende jaren alleen maar relevanter.’’

Volledig scherm Bernd Reichart © Europa Press via Getty Images

Reichart (49) is een prominente speler op het toneel van het internationale clubvoetbal. De voormalig ceo van RTL Duitsland is nu de directeur van A22 Sports Management, het bureau dat de regie heeft over de Super League, de beoogde nieuwe Europese clubcompetitie als tegenhanger van de Champions League. Een initiatief dat nog altijd nadrukkelijk wordt ondersteund door Real Madrid, FC Barcelona en Juventus.

Daarmee ligt meteen een imagoprobleem op tafel. Want die Super League, dat was toch dat mislukte initiatief van twaalf graaiende eliteclubs, dat in april 2021 op massale weerstand stuitte en binnen 48 uur pijnlijk werd ontmanteld? Is daar nog iets van over dan?

Quote De clubtoer­nooi­en worden volledig beheerd en geregu­leerd door de UEFA, een monopolist met zoveel petten op dat het voortdu­rend tot belangen­con­flic­ten leidt. Bernd Reichart

Nou, toch wel. Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez laat geen mogelijkheid onbenut om de Super League openlijk te omarmen als dé oplossing voor de toekomst. En misschien nog wel relevanter: nog dit jaar oordeelt het Europees Hof van Justitie in Luxemburg over de rechtszaak die de Super League aanspande tegen de UEFA.

Kern van die zaak: mag de Europese voetbalbond zijn volledige monopolie behouden op het voetbal, als organisator, bankier, regulator en marketeer van álle Europese competities? Of moet er óók ruimte kunnen bestaan voor een clubcompetitie zónder de UEFA, georganiseerd en beheerd door de clubs zelf?

,,In de kern is dat niet heel anders dan wat bij de oprichting van de Premier League gebeurde in 1992’’, zegt Reichart. ,,Ook toen maakten de clubs zich los van de bond, de Engelse FA, om hun eigen competitie optimaal en zelfstandig te kunnen vermarkten. We kunnen moeilijk ontkennen dat de Premier League een groot succes is geworden. Marketingtechnisch, economisch én sportief.’’

Maar de Super League werd in 2021 gepresenteerd als een vrijwel gesloten Europese supercompetitie voor vijftien eliteclubs. Dat is toch een wezenlijk ander model?

Reichart: ,,Klopt, maar we zijn inmiddels bijna twee jaar verder, er is kritisch gekeken naar fouten. De Super League zoals die nú op tafel ligt, wordt juist een open competitie voor zestig tot tachtig Europese clubs, te bereiken via de eigen nationale competities. Een systeem met promotie en degradatie. Een competitie die de hele voetbalpiramide structureel kan helpen: zowel de Europese topclubs als de categorieën daaronder, tot aan het amateurvoetbal en vrouwenvoetbal aan toe. Én met de nationale competities als stevige basis. Solidariteit is een van de belangrijke pijlers onder het plan.’’

Dan hebben jullie een behoorlijk imagoprobleem. De gemiddelde voetbalfan beschouwt de Super League vooral als een bedreiging. Een soort poenerige NBA die het Europese voetbal uit zijn sponningen gaat trekken.

,,We zullen geloofwaardigheid moeten opbouwen. Eens. Daar zijn we druk mee bezig.’’

Er is nu al een Europese clubcompetitie op drie niveaus: de Champions League, de Europa League en de Conference League? Ook te bereiken via de nationale competities.

,,Maar die schoen wringt aan alle kanten. Die clubtoernooien worden volledig beheerd en gereguleerd door de UEFA, een monopolist met zoveel petten op dat het voortdurend tot belangenconflicten leidt. Neem alleen al het Financial Fair Play zoals we dat nu kennen. De UEFA verdient heel veel geld aan de Champions League, grotendeels door de marketingwaarde van de clubs die aan dat toernooi deelnemen. Maar de UEFA moet bij diezelfde clubs controleren of ze zich wel netjes aan de regels houden. Wat denken jullie? Is het in het belang van de UEFA om een club te straffen die een enorme waarde vertegenwoordigt voor diezelfde UEFA? Het is maar één van de vele voorbeelden waarom het monopolie van de UEFA zo onwenselijk is.’’

Clubs als Juventus en Barcelona hebben de laatste jaren enorme risico’s genomen door gigantische salarissen te betalen. Voor hen is de Super League toch gewoon een ordinaire noodgreep?

,,Vergis je niet hoeveel clubs in Europa, van allerlei niveaus, grote zorgen hebben over hun toekomst en bestaansrecht binnen de bestaande voetbalpiramide. Niet alleen Juventus, Real of Barcelona, ook tal van Nederlandse, Portugese, Duitse of Franse clubs.

,,Je ziet anno 2023 een aantal dingen. Allereerst is de economische overmacht van de Engelse Premier League gigantisch en die groeit elk jaar meer. Als die ontwikkeling zo doorzet, ontstaat er straks één nationale competitie die de macht heeft om al het Europese toptalent bij elkaar te kopen. Een team dat degradeert uit de Premier League, heeft nu al vele malen meer inkomsten dan heel grote traditieclubs uit andere Europese landen.

Meer en meer clubs zullen worden gereduceerd tot leveranciers van toptalenten aan die Premier League of aan clubs met ongelimiteerde bestedingsmogelijkheden, omdat ze feitelijk staatseigendom zijn.’’

Maar de Super League vergroot de verschillen toch alleen maar? De rijke clubs worden dan alleen nog maar rijker.

,,Dat is een misverstand. Twee jaar geleden wilde de Super League al dit: maximaal 55 procent van inkomsten mag een club uitgeven aan spelerssalarissen, transfers en fees voor agenten. 45 procent kan geïnvesteerd worden in infrastructuur, ontwikkeling van jeugdvoetbal en vrouwenvoetbal. Ook in de Europese competitie waar we nu over praten zijn competitive balance en solidariteit cruciaal. In een pamflet van tien uitgangspunten (zie kader, red.) hebben die twee pijlers een prominente plek, net als bijvoorbeeld transparante en strikt toegepaste financiële regels. Daarbij moet het nationale voetbal te allen tijde de basis blijven, het fundament. We hebben het hier over een nieuwe midweekse Europese competitie die prima naast de nationale competities kan bestaan.’’

Quote Een sport als tennis heeft ook enorm geprofi­teerd van de rivaliteit tussen Federer en Nadal. Bernd Reichart

Maar hoe houd je die nationale competities spannend?

,,Laat duidelijk zijn: eerst is het woord aan het Hof van Justitie. Pas daarna kunnen – hopelijk – clubs zelf beslissen over precieze formats, geldverdeling, financial fair play enzovoort. Maar duidelijk is: méér clubs in Europa moeten de garantie krijgen van méér wedstrijden en méér stabiele inkomsten. De Super League-taart wordt niet alleen een stuk groter, de taart wordt ook eerlijker verdeeld. Nu is het zo dat clubs in kleine competities zeer grote financiële risico’s moeten nemen om de Champions League te halen, met alle onzekerheid en afhankelijkheid van dien, om vervolgens te constateren dat ze er na zes wedstrijden vaak alweer uit liggen.

,,Tegelijk neemt de Europese top financieel alleen maar meer afstand. In ons model gaan we uit van veertien gegarandeerde wedstrijden voor alle clubs die zich plaatsen voor een van de vier Super League-niveaus. Dat betekent dus ook dat meer clubs hun inkomsten zullen vergroten, juist ook in de kleine en middelgrote competities. Het geld wordt domweg eerlijker verdeeld én gespreid.’’

Vanaf 2024 voorziet de nieuwe Champions League ook al in meer wedstrijden. Beweegt de UEFA niet in dezelfde richting als jullie?

,,Ik denk niet dat veel mensen blij zullen worden van het toernooiformat zoals dat vanaf 2024 wordt uitgerold. Het maakt de Champions League eerder onaantrekkelijker dan dat het een verbetering is. Het is duidelijk een compromis, dat niet zal leiden tot meer spanning voor de voetbalfan.’’

Volledig scherm Real Madrid viert de winst van de Champions League in 2022. © AFP

U zei laatst: ten oosten van München is er niet één club meer die zichzelf tot de Europese top kan rekenen.

,,Terwijl er tal van prachtige clubs zijn met een grote historie én met potentie, maar ze hebben in hun binnenlandse competitie nauwelijks media-inkomsten en zijn op het Europese podium geen factor meer. Er zijn zo twaalf, dertien landen aan te wijzen met dat soort clubs. We spraken al meer dan vijftig clubs en andere stakeholders en merken dat de deur vooral openstaat in grote steden met clubs in competities die volledig achterop zijn geraakt.’’

Florentino Pérez wijst vaak op de veranderende behoeftes van de jongere generaties. Negentig minuten naar voetbal kijken dreigt minder populair te worden onder de jeugd.

,,Real Madrid en Barcelona zijn clubs met twee van de grootste fanbases ter wereld. Die zien wat er gebeurt: jeugd volstaat met het kijken van goals in een samenvatting op TikTok. Dat signaal moet je serieus nemen, dat is niet wat je wilt. Ook daarom is er nood aan een breder scala van gelijkwaardige Europese topclubs die week in, week uit tegen elkaar strijden.’’

Maar op termijn spelen in de hoogste Super League-divisie dan toch ook weer vijf Engelse clubs, vier Spaanse, drie Duitse, drie Italiaanse, twee Franse en pak ’m beet Ajax, Galatasaray en Benfica?

,,Als op verschillende niveaus meer clubs van gelijk niveau vaker tegen elkaar spelen, kan de totale piramide daar slim van profiteren. Stel je eens voor dat Lionel Messi zijn hele carrière bij Paris Saint-Germain had gespeeld in de Franse competitie. In dat geval zou hij maar een fractie van het huidige aantal van dertig historische wedstrijden tegen Cristiano Ronaldo hebben gespeeld. Dat is toch eeuwig zonde? En hoe vaak hebben clubs als Bayern München en Liverpool tegen elkaar gespeeld in de geschiedenis? Bijna nooit. Terwijl nieuwe generaties voetbalfans niets liever willen dan dergelijke clubs regelmatig tegen elkaar zien spelen, indachtig een videogame als FIFA. Een sport als tennis heeft ook enorm geprofiteerd van de rivaliteit tussen Federer en Nadal.’’

Volledig scherm Lionel Messi (l) en Cristiano Ronaldo in 2011 tegenover elkaar als spelers van FC Barcelona en Real Madrid. © Pro Shots / Tati Quinones

Een van jullie pijlers draait ook om de belastbaarheid en gezondheid van spelers. Staat dat niet haaks op het grotere aantal wedstrijden dat jullie beloven?

,,Nee, want we gaan niet meer speelrondes benutten dan nu gebeurt binnen de FIFA-speelkalender.’’

Dus in jullie model is er sowieso geen plek meer voor de bestaande UEFA-clubtoernooien. Dat zou nooit passen.

,,Zover zijn we nog niet. Maar we bieden een alternatieve Europese clubcompetitie, ja, inderdaad.’’

Jullie stellen dus het Europese voetbal lucratiever, eerlijker, spannender en aantrekkelijker te kunnen maken. De realiteit is echter dat jullie op grote weerstand stuiten bij de UEFA, die ook bij een ‘nederlaag’ bij het Europese Hof niet zal rusten.

,,We realiseren ons terdege dat de lobby van de UEFA heel sterk is. En niet voor niets zei Javier Tebas, de voorzitter van de Spaanse competitie, ook al: ‘Wat rechters ook beslissen, de politiek zorgt toch wel weer voor het herstellen van de status quo.’ Allerlei belangen zijn met elkaar vervlochten. De UEFA zal er alles aan doen om zijn monopolie te behouden. Maar de manier waarop het Europese voetbal nu is georganiseerd, en almaar verder scheef groeit, is op termijn onhoudbaar. Steeds meer clubs zien dat in.’’

Uitgangspunten van de Super League 1. Brede en op sportieve prestaties gebaseerde competities.

2. Binnenlandse competities: de basis van voetbal.

3. Verbetering van het concurrentievermogen met stabiele en duurzame hulpbronnen.

4. De gezondheid van de speler moet centraal staan ​.

5. Door clubs georganiseerde competities met regels voor financiële duurzaamheid, transparant en goed toegepast.

6. De beste voetbalcompetitie ter wereld.

7. Verbetering van de fanbeleving.

8. Vrouwenvoetbal ontwikkelen en financieren.

9. Aanzienlijk toenemende solidariteit.

10. Respecteren van de wetgeving en waarden van de Europese Unie.