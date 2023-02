Volop praatjes bij Ajax, maar het lijntje in Berlijn is flinterdun

Manager Cristian Atsu meldt overlijden oud-Vitesse-spe­ler (31) na aardbeving: ‘Zijn lichaam is gevonden'

De zaakwaarnemer van Christian Atsu meldt dat de oud-speler van onder meer Vitesse is overleden. De 31-jarige voetballer was sinds de aardbevingen in Turkije vermist. Familie en vrienden zochten hem in het puin in de stad Antakya. Vanmorgen is hij gevonden, aldus Nana Sechere. Ook het lichaam van Taner Savut, de technisch directeur van Hatayspor, is inmiddels gevonden.