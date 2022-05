Vertrek Andries Ulderink bij FC Twente krijgt een staartje nu Marc Overmars hem naar Antwerp haalt

Ulderink liet dinsdag in een persbericht van FC Twente optekenen dat hij niet langer op één lijn zat met de andere leden van de technische staf. Een dag later is hij op weg naar Antwerpen waar hij naar alle waarschijnlijkheid krijgt te maken met Mark van Bommel als hoofdtrainer.

Overmars en Ulderink zijn goede bekenden van elkaar. Het tweetal werkte eerder bij Go Ahead Eagles en Ajax samen.

De snelle ontwikkelingen zorgen voor gefronste wenkbrauwen in Enschede. Was Ulderink maandagavond al op de hoogte van de interesse van FC Antwerp toen hij technisch Jan Streuer inseinde van zijn vertrek? Of was hij zelfs al rond met de Belgische club? Die vragen zullen ze zich in de Grolsch Veste vandaag gaan stellen.

Feit is dat FC Twente de volgende ochtend een persbericht de deur uitdeed, waarin Ulderink meldde dat hij zich niet langer kan verenigen met de werkwijze bij FC Twente. Dat hij niet altijd op één lijn zat met de andere leden van de technische staf, was geen verrassing voor de direct betrokkenen, die desondanks dit niet hadden zien aankomen. Toch werd het besluit gerespecteerd onder het mom van: als iemand niet meer gelukkig is op zijn werk, dan moet er een oplossing komen.

Maar door het rappe nieuws uit Antwerpen, komt zijn afscheid toch in een ander daglicht te staan. Bij FC Twente weten ze officieel nog niets van een overgang naar FC Antwerp. Daarom wil de clubleiding ook nog niet reageren op de ontwikkelingen. Maar dat het vertrek nog een staartje gaat krijgen, dat staat wel vast.

Ulderink heeft bij FC Twente nog een doorlopend contract van een jaar. Dat betekent dat de Enschedese club het recht heeft een afkoopsom te vragen.