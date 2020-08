Ten Hag ziet vervanger Van de Beek al in selectie: ‘We hebben de nodige opties’

Door Johan Inan



Van de Beek ontbrak in de wedstrijdselectie van Ajax als gevolg van een ophanden zijnde transfer. Of Ten Hag verwacht dat hij de eredivisie nog in gaat met de schaduwspits? ,,Er zijn ontwikkelingen. Dat Donny er niet bij was, geeft de richting wel aan. Na overleg met alle partijen hebben we besloten om hem niet op te nemen in de selectie.”



Het kamp Van de Beek drong daar ook zelf op aan, om de lang gekoesterde transfer niet door een lelijke blessure te kunnen laten dwarsbomen. Zijn gemis voor Ajax zal volgens Ten Hag groot zijn als het jeugdexponent komende week zijn droomtransfer naar Engeland of Spanje definitief te pakken krijgt.