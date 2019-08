Tadic: Ajax moet op veel vlakken nog verbeteren

Leeuwinnen sluiten jaar af in Eindhoven en Arnhem

13 augustus De Leeuwinnen sluiten het succesvolle kalenderjaar 2019 af in de stadions van PSV en Vitesse. De vice-wereldkampioen treft in het kader van de EK-kwalificatie op 8 oktober in Eindhoven Rusland en vier dagen later in Arnhem Slovenië. Beide duels beginnen om 20.00 uur.