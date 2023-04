SC Cambuur en FC Groningen gaan eruit, maar wie wordt zestiende?

Voetbalpod­cast | 'Arne Slot was met dit Ajax of PSV kampioen geworden’

Twee gestaakte wedstrijden. De wedstrijd van 40 miljoen. Feyenoord wandelt naar de titel. Erik ten Hag naar de finale van de FA Cup en Thomas Tuchel is het spoor bijster in München. Het komt allemaal voorbij in deze AD Voetbalpodcast. Aan de hand van vier stellingen loopt Etienne Verhoeff met Mikos Gouka en Johan Inan door het voetbalweekend.