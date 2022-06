KNVB treft maatregelen tegen woekerprijzen en blokkeert 554 tickets voor Nederland tegen Polen

Jasper Cillessen over situatie bij Valencia: ‘Het wordt verlengen of vertrekken’

Jasper Cillessen hoeft niet lang na te denken over het antwoord op de vraag wat zijn mooiste redding was tegen België (1-4) vrijdagavond. ,,Ik pak dat schot van Leandro Trossard”, zegt de doelman. ,,Vervolgens geef ik die bal snel aan Frenkie de Jong en even later staat het 0-3. Het scheelt nogal of het 1-2 of 0-3 wordt.”

5 juni