Het bewogen jaar van Virgil van Dijk: ‘Van mij wordt altijd het meeste verwacht’

Feitelijk voor het eerst in zijn profloopbaan beleefde Virgil van Dijk (30) een grillig en moeizaam seizoen, compleet met vormdips en harde kritiek. AD Sportwereld volgde de Oranje-aanvoerder van dichtbij, eerst in Engeland en Qatar, deze week in Zeist en Breda. ,,De kritiek was soms gewoon terecht, niet altijd, maar ik ben er heel blij mee dat ik mentaal overeind ben gebleven.’’