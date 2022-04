Steven Berghuis kijkt zakelijk naar keuze voor Ajax: ‘We komen niet allemaal uit Rotterdam’

Door Johan Inan en Maarten Wijffels



Het is woensdagmiddag en op De Toekomst gaat het over de wonderpass van Luka Modric in de Champions League. Of Steven Berghuis de actie heeft gezien, is een overbodige vraag. ,,Het is het eerste dat op de club ter sprake kwam vanochtend’’, zegt hij. ,,Daley Blind noemde het de beste assist in jaren in het voetbal. Na zijn eigen pass op Van Persie op het WK.’’