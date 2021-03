Advocaat twijfelt over Bijlow, maar niet aan Bas Nijhuis

Dick Advocaat heeft volgens eigen zeggen nog geen besluit genomen over de plek onder de lat zondag in de kraker tegen PSV. Justin Bijlow heeft de hele week voluit kunnen meetrainen, maar omdat de doelman eerder na een rentree tegen eerst Willem II en later AZ snel weer in de ziekenboeg verdween, zijn er twijfels.

Door Mikos Gouka



,,Als ik hem nu opstel, moet hij de laatste negen wedstrijden van het seizoen spelen’', zegt Advocaat. ,,Dan moeten we niet meer wisselen. Ik ga daar met hem nog over praten. Of ik wat ruimte open laat? Dat heb je goed gezien. We moeten kijken wat wijsheid is.’'

Quote Nijhuis zal niet geïmpo­neerd zijn hoor. Niet door Schmidt en ook niet door Advocaat Dick Advocaat, Trainer Feyenoord

Nick Marsman heeft het als vervanger de laatste maanden over het algemeen goed gedaan. Sterker nog, Marsman kwam dit seizoen veel meer in actie dan Bijlow.



De twijfels over Bijlow kent Advocaat niet als de naam Bas Nijhuis valt. De scheidsrechter kwam eerder dit seizoen frontaal in botsing met Roger Schmidt van PSV. Zondag zien de arbiter en de trainer elkaar voor het eerst weer en dat vindt Advocaat vreemd. ,,Heel bijzonder zelfs’', zegt Advocaat. ,,Waarom zetten ze hem niet eerst op PSV-Fortuna Sittard of zo? Dit is een heel belangrijke wedstrijd voor PSV en voor Feyenoord. Nijhuis is een topscheidsrechter, dus ik twijfel niet over hij het er goed vanaf zal brengen. Zeker niet zelfs. Maar ik had het als KNVB nooit gedaan. Of ik ook weleens zo in de clinch heb gelegen als trainer met een scheidsrechter? Nou, zover durfde ik nooit te gaan. Nijhuis zal niet geïmponeerd zijn hoor. Niet door Schmidt en ook niet door Advocaat. Dus ik maak me geen zorgen, maar het is wel heel bijzonder dat hij deze wedstrijd krijgt toegewezen.’'

Volledig scherm Bas Nijhuis. © Pro Shots / Niels Boersema

Of het anders moet? ‘Niet teveel rommelen met je elftal’

Advocaat won eerder dit jaar met 3-1 van PSV in de Kuip. In Eindhoven moet Feyenoord winnen om nog enig perspectief te kunnen houden op het veroveren van plek twee. ,,In de Kuip wonnen wij, maar was PSV de bovenliggende partij’', zegt Advocaat. ,,Maar ja, ze maken de goals niet.’’



Het was voor Advocaat destijds een opluchting. Feyenoord kreeg vaak wel complimenten over het veldspel in de topwedstrijden. Tegen Vitesse en Ajax werd verloren, later bleek ook AZ tweemaal te sterk. ,,Waar dat aan lag? Daar kan ik beter geen antwoord op geven’', zei Advocaat gisteren. ,,Of het anders moet? Ik vind altijd: niet teveel rommelen met je elftal. Het systeem omgooien? Ik kijk rijkelijk veel voetbal en ik zie het zelden.’'

Mark Diemers liep deze week een hamstringblessure op en ligt er een paar weken uit. Hij voegt zich in de ziekenboeg bij Bart Nieuwkoop die er zeker nog wekenlang uit is met dezelfde blessure. Verder lijkt iedereen fit, al is er dus twijfel over Bijlow en Leroy Fer. De laatste is niet helemaal okselfris, maar er is goede hoop dat hij er tegen PSV toch bij kan zij.

Volledig scherm Mark Diemers (l) en Dick Advocaat. © Pro Shots / Mischa Keemink