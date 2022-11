Boze PSV-fans hangen spandoek op bij woning Femke Halsema: ‘Je zoon is een crimineel, niet wij’

'ongekend dieptepunt'Een aantal PSV-supporters heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een spandoek opgehangen bij de woning van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam. Ze zijn boos omdat er geen PSV-supporters bij het uitduel met Ajax van zondag mogen zijn. De gemeente Amsterdam spreek haar afschuw uit over de intimiderende actie, maar over aangifte doen is nog geen besluit genomen.

Halsema nam in augustus een besluit om geen PSV-sympathisanten toe te laten. Een reden was omdat er problemen met PSV-supporters waren geweest bij het duel om de Johan Cruijff Schaal eind juli. Er werden toen onder meer antisemitische spreekkoren gezongen. ‘De maat is vol’, schreef Halsema daarna in een brief naar PSV.

,,Van supporters pesten wordt je blij. Je zoon is een crimineel niet wij”, zo luidt de tekst, ondertekend door ‘De PSV-supporters’. Ze refereren hoogstwaarschijnlijk aan de arrestatie in 2019 van de destijds vijftienjarige zoon van Halsema, na een inbraak op een woonboot. De taalfout op het spandoek (‘wordt’ in plaats van word) is volgens een bron bewust gemaakt om te accentueren dat voetbalsupporters niet overal als bijster snugger worden gezien.

‘Ongekend dieptepunt’

Het college van B&W van Amsterdam en de gemeenteraad spreken gezamenlijke verklaring hun afschuw uit over de actie:

,,Tot onze afschuw en verontwaardiging zagen wij vanochtend beelden van het spandoek dat door vermeende PSV-supporters is opgehangen tegenover de ambtswoning van onze burgemeester. De woning waar haar kinderen opgroeien en waar ze als gezin samen leven. Deze actie is een ongekend dieptepunt en gaat ver over de grenzen heen van wat wij acceptabel vinden. Onze burgemeester is een publiek figuur met een publieke taak. Kritiek en discussie horen bij haar werk. Dat is iets anders dan op laffe en intimiderende wijze haar gezin erbij te slepen. Wij staan voor onze burgemeester en roepen iedereen op haar privéleven te respecteren en met rust te laten.”

De verklaring is ondertekend door VVD’er Daan Wijnants namens de gemeenteraad van Amsterdam en loco-burgemeester Marjolein Moorman. Over eventueel aangifte doen is nog geen besluit genomen, laat een woordvoerder van Halsema weten.

Afgelopen week mochten PSV-supporters ook het duel met Bodø/Glimt in de Europa League niet bezoeken, omdat er na het duel met Arsenal problemen waren geweest.

Burgemeester Eindhoven keurt actie af

Burgemeester Jeroen Dijsselbloem van de gemeente Eindhoven is niet te spreken over de actie van een aantal PSV-supporters, vannacht bij de woning van zijn ambtgenoot Femke Halsema in Amsterdam. Dijsselbloem keurt de actie af. ,,Je mag je ongenoegen uiten over een besluit, maar familieleden van bestuurders laat je met rust”, geeft hij aan. ,,En als je wilt laten zien dat je je wél kunt gedragen, is dit niet de manier.”

