Boze Koopmeiners na verlies: ‘Wil je zeges in topduels waarde geven dan moet je winnen’

Voor het eerst sinds 6 december verloor AZ weer eens in de eredivisie. PSV en Feyenoord werden verslagen, ook verrassing Vitesse moest eraan geloven. Maar na acht duels op rij zonder nederlaag eindigde de ongeslagen reeks van de ploeg uit Alkmaar. Dat maakte aanvoerder Koopmeiners boos. ,,Wil je de zeges in de topduels waarde geven, dan moet je tegen FC Utrecht gewoon winnen.”

Hij vond zijn ploeg aan de bal niet goed genoeg. ,,We moeten beter herkennen waar het overtal is. Elkaar heel zuiver inspelen en dan kom je onder de druk van FC Utrecht uit. Dit hebben we volledig aan onszelf te wijten.”

Reactie jarige Jansen

Trainer Pascal Jansen had zijn 48ste verjaardag anders voorgesteld. ,,We waren aan de bal niet zuiver genoeg. We hebben slordig gespeeld voor ons doen. Van de momenten die we uiteindelijk creëren, moet je de bal er wel een paar keer inschieten. We wisten dat het moeilijk ging worden. FC Utrecht had zich goed voorbereid en gaf ons weinig ruimte. Dan moet je echt heel zuiver zijn, maar ook heel geduldig. Bij hun gaat de pijp ook leeg", oordeelde de coach tegenover NH Sport.

Om 21.00 uur speelt Feyenoord tegen sc Heerenveen. Als de ploeg van Dick Advocaat wint in Friesland dan nemen de Rotterdammers de vierde plek over van AZ, dat zondag Ajax ontvangt. Als de koploper morgen wint van Willem II, is het gat met AZ tien punten.

Volledig scherm © Pro Shots / Toon Dompeling