Boze fans hangen spandoek in gesloten stadion FC Den Bosch

Foto’s van het spandoek, dat voor de M-side hangt, gaan inmiddels rond op social media. De actie is opmerkelijk omdat De Vliert op dit moment, net als alle andere voetbalstadions in Nederland, niet toegankelijk is voor publiek. Hoe het spandoek het stadion is binnengebracht is onduidelijk.

Lees ook Dordrecht blijft hekkensluiter na nederlaag tegen Jong PSV, ook Den Bosch onderuit

FC Den Bosch staat voorlaatste in de Keuken Kampioen Divisie met elf punten uit negentien wedstrijden. De club wist al vijftien competitiewedstrijden op rij niet te winnen (tien nederlagen en vijf gelijke spelen). Desondanks bleef het aanvankelijk rustig onder de achterban en leek er begrip te zijn voor de lastige situatie van de financieel beperkte club. In de laatste wedstrijd voor de winterstop, thuis tegen FC Eindhoven (1-1), reden er nog claxonnerende fans langs het stadion om de spelers te een hart onder de riem te steken.

Woordvoerder Ester Bal van FC Den Bosch laat weten dat het spandoek maandagavond rond kwart over tien is opgehangen, dik anderhalf uur na de wedstrijd. ,,Op dat moment was het niet zo moeilijk om het stadion binnen te komen, omdat er poorten open stonden om de LED-boarding af te breken. Wij hebben het spandoek meteen weggehaald, zodat Erik en de spelers er niet mee geconfronteerd zijn bij de training van dinsdagochtend.”

FC Den Bosch maakt er verder geen werk van, zegt Bal. ,,Al is zoiets nooit leuk om te lezen. Maar bij sommige supporters is de trainer altijd de kop van Jut als de resultaten tegenvallen. We weten niet of dit het werk is geweest van een enkeling of van een groep.”

Onvrede

Sinds de winterstop groeit de onvrede onder de achterban echter snel. Vooral Van der Ven is daarbij de gebeten hond. Hem wordt op social media en op supportersfora veelvuldig laf voetbal en een verdedigende speelstijl verweten.

Bekijk hier de reactie van doelman Konrad Sikking na afloop van het verloren duel