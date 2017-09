Boze Faber: We kunnen niet blijven praten

FC Groningen nam in Zwolle twee keer de leiding, maar moest alsnog met lege handen terug naar huis. Youness Mokhtar besliste de wedstrijd diep in blessuretijd in het voordeel van de thuisploeg.

,,We hebben de doelpunten gewoon weggegeven'', mopperde Faber. ,,Bij een voorsprong van 2-1 hadden we het moeten afmaken. We lieten Zwolle echter in leven. En wat daarna gebeurde, heeft iedereen kunnen zien. Dit is zo zonde. Alle tegendoelpunten doen pijn aan de ogen. Er moet meer gif en verbetenheid in zitten. Ik zal niet zeggen dat het bewust is, daarin heb ik vertrouwen in de spelers, maar ze moeten er met z'n allen meer uitpersen om dit te voorkomen. Niet praten, maar doen.''