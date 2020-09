Boze Berghuis wijst op matige optredens Feyenoord: ‘We spelen nooit echt overtuigend’

,,We leverden slecht veldspel, hadden een slechte bezetting, een laag tempo en namen weinig initiatief’’, somde Berghuis zuchtend op. ,,Dat is helaas niets nieuws. We spelen nooit echt overtuigend, vandaag wederom niet. Daar zijn we allemaal voor verantwoordelijk en dat moet echt beter, willen we een goed seizoen gaan draaien’’, zei de teleurgestelde aanvaller voor de camera van FOX Sports.

In blessuretijd kwam Feyenoord nog dicht bij de drie punten, maar de Rotterdammers hielpen drie grote kansen om zeep. Berghuis faalde tweemaal. ,,Alle drie de kansen hadden erin gemoeten. We waren ongelukkig in de afwerking.’’ Berghuis zelf was met zijn strafschop in de eerste helft nog wel belangrijk, al miste hij zijn eerste poging. ,,Daar wil ik niet meer te veel over kwijt. Het moet gewoon allemaal een stuk beter.’’

Fer

Ook Leroy Fer was niet te spreken over de prestatie van Feyenoord: ,,Alles kan beter, scherpte voor het doel, hoe we beginnen. Van deze hele wedstrijd kunnen we leren. Als team kunnen we de bal beter laten gaan, betere posities kiezen op het veld. Er was niets van te zien. In vijf minuten kregen we vier kansen, maar je moet hem dan wel maken. In de Kuip moeten we domineren, maar we moeten de koppies bij elkaar houden, want er zijn nog 32 speelrondes te spelen.”