Bosz was klaar bij Ajax: 'Ook zonder aanbod Dortmund was ik vertrokken'

Over de breuk met Ajax na een toch memorabel seizoen sprak Peter Bosz zich nog niet eerder openlijk uit. Dennis Bergkamp deed dat wel. In VI betichtte hij Bosz van een dubbele agenda. Volgens Bosz is daar niets van waar. ,,Mijn vertrek had niets met Borussia Dortmund te maken. Ik was sowieso gestopt bij Ajax."

Door Maarten Wijffels

Volledig scherm Peter Bosz na de verloren Europa League-finale. © Getty Images Bosz botste vorig seizoen al snel met een aantal leden van zijn technische staf. ,,Ik had het hartstikke naar mijn zin bij Ajax en was graag gebleven. Mijn vertrek had niets met geld of de belangstelling van Borussia Dortmund te maken", vertelt Bosz. ,,Dat hoeven mensen niet te geloven hoor, maar ik was gewoon gestopt. Ik was gewoon wat anders gaan doen. Ik ga er verder niet op in waarom dat is. Het is de club haar goed recht om daar niet op in te gaan. Dat betekende voor mij dat ik wegging."

Vroegtijdig stadium

,,Ik heb in een vroegtijdig stadium al aangegeven bij Ajax, aan Edwin van der Sar, dat ik niet op deze manier door zou gaan voor een tweede seizoen. In januari heb ik hem dat letterlijk zo gezegd. In februari herhaald. In maart, in april. Dat had niks te maken met dat er belangstelling was van andere clubs, want die was er op dat moment nog helemaal niet.

,,Edwin wist precies wat er aan de hand was. Alle details. (Bosz voelde zich in zijn werkwijze niet gesteund door vier stafleden, onder wie Bergkamp, en wilde die vervangen, red). En de club heeft een keuze gemaakt. Wat verder hun goed recht is.

,,Maar ik laat me niet wegzetten als geldbeluste clubhopper. Want dat is niet zo. Ik kan het ook onderschrijven met eerdere situaties waarin ik zelf ergens ben weggegaan. Bij Feyenoord ben ik opgestapt en heb mijn contract als technisch directeur ingeleverd. Als 20-jarige ging ik van Vitesse terug naar de amateurs, omdat ik me niet tegen mijn zin in wilde binden in een contract.’’

