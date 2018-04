Bondscoach Wiegman: Trots op deze prestatie

Door Daniël Dwarswaard



,,Ierland blijft een lastig team om tegen te spelen, maar we zijn rustig gebleven. Uiteindelijk hadden we nog meer kunnen scoren, maar ik ben zeer tevreden over de manier waarop we speelden. Het EK was geweldig, maar we zijn met nieuwe doelen bezig. Op het WK moeten we laten zien dat het EK geen incident was. Die ambitie proef ik heel erg in deze selectie. We zullen de laatste drie wedstrijden van de poule nog vol aan de bak moeten.’’



In juni speelt Nederland uit tegen Noord-Ierland en thuis tegen Slowakije. In september is de laatste wedstrijd van de poule uit bij de grootste concurrent Noorwegen. ,,Beter kon deze interlandperiode niet zijn,’’ doelt middenvelder Daniëlle van de Donk ook op de 7-0 overwinning van afgelopen vrijdag op Noord-Ierland. Ik wilde deze pot tegen Ierland heel graag winnen. Ik houd helemaal niet van dat laffe voetbal. Ze gooiden op het laatst nog de beuk er in. Lekker om dan als winnaar van het veld te lopen.’’