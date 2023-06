Bondscoach Ronald Koeman woest op zichzelf en lamlendig Oranje: ‘Neem mezelf dit zo ontzettend kwalijk’

Ronald Koeman was woest na de nederlaag van Oranje tegen Italië ( 3-2 ) in de strijd om de derde plek van de Nations League. ,,Lamlendig? Dat is het juiste woord en dat vind ik het ergste wat er is”, zei de bondscoach, die ook zichzelf niet spaarde.

Het stoom kwam uit de oren bij Koeman, die zichzelf schaamde voor wat Oranje vooral in de eerste helft liet zien tegen de Italianen. Nederland kwam in Enschede al snel op een 0-2 achterstand in het duel dat uiteindelijk in een 2-3 nederlaag eindigde: ,,Dit gaat niet om technische of tactische kwaliteiten, dit gaat om bereidheid. Hier mag je je voor schamen, want bereidheid is de basis van je elftal", aldus Koeman.

Virgil van Dijk gaf aan zich te schamen en daar sloot Koeman zich bij aan: ,,Ondanks de nederlaag tegen Kroatië waren er wel veel aanknopingspunten en dan speel je zo’n eerste helft. Lamlendig? Dat is het juiste woord, ja. En dat vind ik het ergste wat er is. Ik neem mezelf dat zo ontzettend kwalijk, dat ik het niet voor elkaar heb gekregen om die bereidheid in de ploeg te krijgen. Dat heeft niets met tactiek te maken. Had ik andere spelers op moeten stellen?”, vroeg Koeman zich hardop af bij de NOS.

Koeman had zich vooral gestoord aan de rol van Donyell Malen bij de 0-1 van Italië. Federico Dimarco stond helemaal vrij omdat de rechtsbuiten van Oranje niet met zijn man meeliep: ,,Ik wil totaal niet ingaan op een individu, maar we hebben elkaar laten zitten. Er komt een voorzet bij de tweede paal. Daar staat Dimarco, maar er staat toch ook een rechtsbuiten (Malen, red.)? Die moet dan met zijn man mee. Dit kan je niet alleen aan je verdedigers overlaten, je bent gewoon verantwoordelijk voor je man. Dat is de basis van het elftal en dat is iets waar ik een bloedhekel aan heb. Natuurlijk wil je niet altijd je rechtsbuiten achter de back aan laten gaan, maar in dit geval ben je gewoon verplicht en die verantwoordelijkheid hebben wij in de eerste helft niet met elkaar genomen.”

Dit is een grote stap terug en daar ga ik rustig over nadenken Ronald Koeman

Over de lichtpuntjes in de tweede helft wilde de bondscoach het nauwelijks hebben: ,,Ik denk dat wij met Cody de beste kansen van de wedstrijd hebben gehad en in de tweede helft wel de bereidheid hebben getoond. Toen konden we het wel opbrengen, maar zelfs daar ben ik niet blij om, want die eerste helft was dramatisch.”

In september wachten cruciale EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland en Ierland. Koeman gaat in de zomerperiode rustig nadenken hoe hij Oranje daar weer goed voor de dag kan laten komen: ,,Dit is een grote stap terug en daar ga ik rustig over nadenken, maar nogmaals: dit gaat niet over tactiek of systeem. Ik vind deze eerste helft niet te vergelijken met Frankrijk. Toen was de wil er wel. Wij kunnen een goed team hebben. Met mentaliteit, als team spelen en absolute wil: dan zijn we goed. Zo niet, dan zijn we heel matig”, aldus Koeman, die ook teleurgesteld was in zichzelf: ,,Ik heb het niet voor elkaar gekregen om een volgende stap te zetten.”

Programma en uitslagen Nations League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Eindstanden Nations League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Nations League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.