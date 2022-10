Bondscoach Jonker na WK-loting: ‘Landen van het kaliber VS hoop je later in het toernooi te treffen’

,,Een prachtige loting, maar een stevige poule.” Bondscoach Andries Jonker van de Oranjevrouwen is niet ontevreden over de loting voor het WK van 2023 , waar zijn elftal tegen regerend wereldkampioen Verenigde Staten speelt, WK-debutant Vietnam en een play-offswinnaar (Kameroen, Thailand of Portugal). Oranje werkt alle wedstrijden in Nieuw-Zeeland af, het land dat samen met Australië het WK organiseert. De beste twee landen gaan door.

Het meest opvallend is natuurlijk de koppeling aan Amerika, een land waaraan de laatste jaren toch succesvolle Oranjevrouwen geen goede herinneringen hebben. Op de Olympische Spelen van 2021 waren de Verenigde Staten na strafschoppen te sterk in de kwartfinale. In 2019 werd onder Sarina Wiegman de WK-finale met 2-0 verloren van Amerika, dat bekend staat als het meest succesvolle vrouwenvoetballand.



,,Een topaffiche”, zo blikte Jonker vanmorgen vanuit Auckland vooruit op het treffen met viervoudig wereldkampioen Verenigde Staten in de groepsfase van het WK. ,,Zij zijn niet blij dat ze tegen ons spelen. Voor ons is het een geweldige uitdaging. Je kunt direct zien waar je staat in het toernooi. Om wereldkampioen te worden, moet je van iedereen winnen en dat kúnnen wij, van iedereen winnen. Alleen moet alles wel kloppen. In dit geval moet dus alles vroeg in het toernooi al kloppen.”

Oranje begint het toernooi op 23 juli met een wedstrijd in Dunedin tegen Kameroen, Thailand of Portugal. Kameroen en Thailand spelen in de play-offs tegen elkaar, waarna de winnaar Portugal treft. Op het afgelopen EK in Engeland wonnen de Oranjevrouwen maar ternauwernood van Portugal: 3-2. ,,De kans is groot dat we nu weer tegen Portugal spelen”, aldus Jonker. ,,Daar ben ik niet zo blij mee. Die EK-wedstrijd heb ik op de bank bekeken en het was met de hakken over de sloot. Wat mij betreft had de kwaliteit van de tegenstander uit pot 4 minder gemogen. Zo is het al met al een stevige poule, maar wel een poule die we kunnen doen.”



Vietnam is als WK-debutant duidelijk de minst sterke tegenstander. En ook Jonker moet zich nog inlezen in de Aziatische WK-opponent: ,,Ik weet niks van Vietnam op dit moment.”

Voorkeur

Omdat het Nederlands Elftal in pot 2 zat, was de kans groot dat een toptegenstander uit pot 1 uit de koker zou rollen. Dat gebeurde ook: Verenigde Staten. Ook Nieuw-Zeeland en Australië zaten als organiserende landen in pot 1. ,,Ik had dus een voorkeur voor die landen”, bekende Jonker. ,,Je hoopt dat je landen van het kaliber Amerika, of Engeland van Wiegman, in een latere fase treft. Dat geluk hebben we niet.”

Het loten van de Verenigde Staten heeft ook invloed op de voorbereiding op het WK. Jonker was van plan om een trainingskamp in Amerika te beleggen en daar twee keer te oefenen tegen de wereldkampioen. Dat plan wordt nu geschrapt. ,,Ik wil graag alsnog een blok tegen toptegenstanders spelen in april”, aldus Jonker.

,,De loting heeft absoluut invloed op ons oefenprogramma. We willen graag tegen een Aziatische tegenstander als Vietnam spelen, als die te vinden is en het qua reizen mogelijk is. Terwijl we praten, is de teammanager al druk bezig met het overleggen met andere landen. Zij wordt benaderd en benadert landen om te kijken hoe we het oefenprogramma in februari en april gaan invullen.”

Het WK begint op 20 juli in Auckland en de finale is op 20 augustus in Sydney.



Bekijk hieronder de complete groepsindeling.

