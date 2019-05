Bondsbestuur draagt Spee voor als opvolger Van Praag bij KNVB

De selectiecommissie vindt Just Spee van alle kandidaten het meest geschikt om de komende jaren de functie van voorzitter van de KNVB te vervullen. Samengevat: “Just Spee is een nationaal en internationaal zeer ervaren bestuurder. Hij heeft zowel in het bedrijfsleven, als in de voetbalwereld zijn sporen verdiend. Geworteld in het (top)amateurvoetbal en bekend met het betaald voetbal, is hij een voetbalman die in persoon de verbinding tussen de top en de breedte is. Just Spee is een bewezen teamspeler met voor onze organisatie relevante en complementaire kennis en netwerken.”