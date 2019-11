Boezemvrienden en collega's bij Oranje: Stengs en Boadu

Door Mikos Gouka en Sjoerd Mossou



Ook hier staan ze gebroederlijk naast elkaar, aan de zijlijn van het trainingsveld in Zeist. Onbewust is zelfs hun pose vrijwel identiek: met twee handen diep in de zakken van hun lange grijze jas gestoken, het hoofd beleefd gebogen in gesprek met de pers.



Calvin Stengs (20) praat zachtjes en bescheiden, Myron Boadu (18) nóg ietsje zachter. ,,Toen ik hoorde dat Myron ook geselecteerd was, ben ik meteen met hem gaan facetimen’’, vertelt Stengs. ,,Dat was geweldig natuurlijk. We trekken heel veel met elkaar op, dan is het prachtig als je je samen mag melden bij het Nederlands elftal. Het maakt het ook ietsje makkelijker en relaxter allemaal.’’