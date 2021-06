Bob Peeters terug in Nederland: voormalig spits Vitesse en Roda JC nieuwe coach TOP Oss

Bob Peeters was vorige week nog aan het genieten van de stralende Spaanse zon, toen hij een bericht van zo’n tweeduizend kilometer noordelijker ontving. Of hij een gesprek wilde voeren met TOP Oss, dat op zoek was naar een nieuwe hoofdtrainer? Directeur Peter Bijvelds had inmiddels al met tientallen kandidaten voor die job gesproken, maar met nog niemand de klik gevonden waarnaar hij op zoek was. De Belgische oud-international besloot het gesprek aan te gaan. ,,Na twee uur met elkaar te hebben gepraat had ik zoveel energie, dat ik dacht Oké, er is een klik”, zo vertelt Peeters opgetogen.