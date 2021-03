Blind zet krabbel onder nieuw contract bij Ajax: ‘Juiste moment om bij te tekenen’

De 31-jarige verdediger doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte zijn debuut in de hoofdmacht op 7 december 2008, in het met 1-2 gewonnen uitduel bij FC Volendam. Na een verhuurperiode aan FC Groningen groeide hij uit tot Oranje-international en vaste waarde bij de Amsterdammers. Na vier behaalde landstitels koos hij in 2014 voor een vertrek naar Manchester United.

In totaal speelde hij 141 officiële wedstrijden voor de Engelse club. Hij won met die ploeg de Europa League, de FA Cup, de League Cup en de FA Community Shield.In 2018 keerde Blind terug bij Ajax, waar hij in zijn eerste seizoen direct de halve finale van de Champions League bereikte. Over twee periodes schopte Blind het in totaal tot 265 duels in dienst van de Amsterdammers.

Ook dit seizoen is Blind vaste waarde in het hart van de defensie van Ajax, waar hij doorgaans het centrum vormt met Jurriën Timber of Perr Schuurs. In de Europa League koos Erik ten Hag er regelmatig voor Blind naar het middenveld te verhuizen, terwijl hij ook als linksback uit de voeten kan. Daar liggen voor Blind de meeste kansen op speeltijd bij het Nederlands elftal, dat komende zomer deelneemt aan het EK. De linkspoot schopte het tot dusverre tot 73 interlands.

,,Ik ben blij dat ik eruit ben gekomen met Ajax. Dit was het juiste moment om bij te tekenen”, zegt Blind. ,,Ik heb het ontzettend naar mijn zin en voel me thuis op de club. We hebben een fantastisch elftal, waarmee we veel kunnen bereiken. Daarvan maak ik graag deel uit.”