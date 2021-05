Blind viert zesde titel vanaf de zijlijn: ‘Zeker genieten, maar doet ook een beetje pijn’

,,Het is natuurlijk balen dat je er zelf niet bij kan zijn", begon Blind in het kampioensshirt aan zijn interview bij ESPN. ,,Het is zeker genieten, maar het doet ook wel een beetje pijn als je niet gewoon op het veld kan staan.”



Na een naar eigen zeggen mindere start van het seizoen, vond Blind weer steeds meer zijn draai in het elftal van Erik ten Hag. ,,Ik denk wel dat er wat criticasters zijn die me verkeerd hebben ingeschat en misschien zelfs al hadden afgeschreven na mijn blessure aan het hart. Voor mezelf gaf het een fijn en goed gevoel dat ik zo terug kon keren, maar zonder team kan ik het ook niet en ik ben blij dat ik gewoon weer mijn eigen spel op de mat kan leggen.”



Blind is op het moment herstellende van een enkelblessure, maar het EK start al over iets meer dan een maand. ,,Er is zeker nog een kans dat ik het EK haal. Zoals we aan hebben gegeven is het seizoen voor Ajax over, maar is het EK ook zeker nog haalbaar en ik hoop vanaf het begin. Er is hoop en zolang dat er is, werk ik hard om erbij te kunnen zijn.”