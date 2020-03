Blind ondanks nederlaag gematigd positief: ‘Positiespel was goed’

Dat zei Blind voor de camera’s van FOX Sports. De middenvelder erkende dat het probleem van de Amsterdammers voorin ligt. ,,We creëren gewoon te weinig. We komen wel in de positie, maar de bal wil er niet in. Misschien moeten we proberen iets langer aan de bal te blijven in plaats van het proberen te forceren.’’

Blind baalde van de tegentreffers. ,,We kregen twee goals tegen na onnodige overtredingen. Dat is zuur.’’ Met opnieuw een nederlaag is het volgens Blind zaak om bij elkaar te blijven. ,,We moeten het met elkaar oppakken. Dat klinkt logisch, maar we moeten door. We zitten zeker niet in de beste fase.’’