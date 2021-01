Blind na minimale zege in Klassieker: ‘We kunnen ook winnen door te strijden’

Ajax kwam na 22 minuten op een verdiende voorsprong via Ryan Gravenberch. Een zeer verdiende voorsprong op dat moment, maar na de 1-0 groeide Feyenoord steeds meer in de wedstrijd. In de laatste tien minuten van de eerste helft waren er al kansen voor Ridgeciano Haps en Jens Toornstra, in de tweede helft hadden Steven Berghuis (twee keer net naast), Leroy Fer en Luis Sinisterra (kopbal op de lat in 96ste minuut) goede kansen op de 1-1. Die gelijkmaker viel dus niet in de Johan Cruijff Arena, waar Feyenoord op 28 augustus 2005 voor het laatst won.

,,Het was tot de laatste seconde heel spannend, maar we hebben laten zien dat we ook kunnen winnen door te strijden", zei Ajax-verdediger Daley Blind na afloop bij ESPN. ,,Maar wij pakken de drie punten, daar draait het uiteindelijk om. Ik denk dat Feyenoord het ons heel moeilijk maakte na ongeveer een halfuur spelen. Ze deden het goed door ons flink onder druk te zetten. Normaal gesproken zijn wij de dominante partij. Dat lukte nu in het eerste halfuur wel, daarna ging dat lastiger. Er zijn altijd momenten of wedstrijden waarin dat niet lukt, maar dan moet je strijden met elkaar. We hebben laten zien dat we ook op die manier wedstrijden kunnen winnen.”