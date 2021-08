Blind en Ten Hag fileren Ajax: ‘We hebben heel slecht gespeeld, gewoon schandalig’

,,Ons positiespel was traag”, analyseerde Blind bij ESPN. ,,We konden de vrije man niet vinden en we creëerden nauwelijks kansen. Het was gewoon schandalig. Als je niet goed speelt, dan moet je toch de punten mee naar huis nemen. Dat hebben we niet gedaan.”

,,We moeten dit goed evalueren. We moeten kritisch op onszelf zijn. Maar we moeten ook niet in paniek raken. Het seizoen is nog lang. Ik heb wel vaker gejaagd op ploegen die boven ons staan.”

Ook trainer Erik ten Hag was teleurgesteld in zijn Ajax. ,,Het was een heel matige vertoning”, zei hij. ,,We moeten leveren, maar ik had het gevoel dat we niet aanstonden.”

,,We moeten de urgentie van dit soort wedstrijden beseffen”, zei Ten Hag bij ESPN. ,,FC Twente speelde irritant maar dat moet je mee om kunnen gaan. Aan de bal was ons spel ver onder de maat. We hebben nauwelijks iets gecreëerd. We moeten in een veel hoger tempo spelen. We moeten ook meer loopacties maken.”

Volledig scherm Ajax-trainer Erik ten Hag is ontevreden. © Pro Shots / Jasper Ruhe

Robin Pröpper tekende namens FC Twente voor de gelijkmaker tegen Ajax. De aanvoerder van de Tukkers genoot dan ook volop. ,,We voelden wel dat er iets te halen was, na die 1-0 kwam er een soort van omslagpunt, dat we iets meer de schroom van ons af gooiden. We creëerden iets meer druk en daar had Ajax het toch wel moeilijk mee. We kregen wat kansen en uiteindelijk valt hij dan zo binnen. Het is geweldig om die gelijkmaker te maken voor een bijna vol stadion, dat is perfect.” Net voordat Pröpper gelijkmaakte, stond hij aan de kan even met trainer Ron Jans te praten. ,,Hij zei dat ik wat verder naar voren moest, omdat we één op één gingen spelen om toch nog iets te forceren. Even later lag de bal klaar voor mijn linkervoet, dan is het niet nadenken, maar doen. Op de training lachen ze me soms uit dat ik niet kan scoren, maar dat het op deze manier kan, wist ik zelf ook niet.”