Blind: Écht geweldig hoe we deze zege eruit slepen

De zege op Engeland was verdiend, vond Blind. ,,We kregen de meeste kansen", zei hij. ,,En in de tweede helft speelden we ook het beste voetbal. We hadden het alleen misschien wat eerder kunnen afmaken."



Vooral Memphis Depay had wel mogen scoren. Blind nam het op voor de beste aanvaller van het afgelopen seizoen bij het Nederlands elftal. ,,Bij hem lijkt het misschien wel eens alles of niets", zei de Amsterdammer. ,,Maar ook nu was hij heel belangrijk voor ons. Hij houdt de bal vast waardoor de ploeg kan aansluiten. En hij speelt ook een rol bij onze laatste twee doelpunten. Zondag spelen we gewoon een finale tegen Portugal. Hoe mooi is dat? Je kan niet moe zijn als je een prijs met het Nederlands elftal kan winnen."