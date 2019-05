Bliek bezorgt Go Ahead-fans 10.000 bolussen

Zijn zoon Julius speelt bij de club uit Deventer, die dinsdag kan promoveren naar de eredivisie. Eerder dit seizoen scoorde hij tijdens zijn debuut tegen Sparta. Na afloop deelde hij bolussen uit aan medespelers en verslaggevers. Toen zei hij meteen in een vrolijke bui dat nog dit seizoen een keer heel het publiek van Go Ahead zo’n Zeeuwse specialiteit zou krijgen.

,,Eigenlijk dachten we dat ze het daar niet zouden onthouden”, zegt Peter Bliek. ,,Maar Julius werd er wekelijks aan herinnerd. Nu zit hij met Go Ahead in de play-offs en afgelopen week zei hij: pa, nu moet het gebeuren.”

Foodtruck

Bliek rijdt dinsdag met twee wagens vol bolussen naar Deventer, dat nota bene bekend staat als de Koekstad. Op het plein voor het stadion stelt hij een foodtruck op, waar toeschouwers gratis een bolus kunnen ophalen. Bij Bakkerij Bliek is men overigens wel wat gewend; dagelijks maakt het bedrijf 30.000 à 40.000 bolussen. Een groot deel hiervan gaat nu een keer naar Deventer. ,,Als Go Ahead promoveert, is het me allemaal meer dan waard geweest”, stelt Bliek.