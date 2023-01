Blessures en opstellingen: bekijk hier het laatste nieuws van jouw favoriete club

Feyenoord hoopt in de topper tegen FC Twente opnieuw een stap richting de landstitel te zetten, terwijl Ajax en PSV tegen middenmoters juist in de race willen blijven voor het eremetaal. Bekijk hier het laatste nieuws en de verwachte opstelling van jouw club.

PSV - Go Ahead Eagles (morgen, 16.30 uur)

Bijzonderheden PSV: PSV kan de nieuwe aanvaller Fábio Silva meteen inzetten en hij zou in de basis kunnen starten, gaf trainer Ruud van Nistelrooij aan. De opstelling is nog onzeker, omdat onduidelijk is of Anwar El Ghazi of Joey Veerman aan de aftrap staat.

Vermoedelijke opstelling: Benitez; Teze, Branthwaite, Obispo, Max; Sangaré, Simons, Gutiérrez; Silva, De Jong, El Ghazi

Afwezig: Boscagli (blessure), Mauro (geschorst) en Sávio

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: De laatste keer dat Go Ahead Eagles won van PSV is bijna veertig jaar geleden. Op 19 november 1983 was de Deventer club de baas in de eigen Adelaarshorst: 2-1. Hallvar Thoresen schoot de gasten in de eerste helft op 0-1, maar na de pauze trokken Mike Small en Eddy Bosman de zaken recht.

Vermoedelijke opstelling: De Lange; Deijl, Nauber, Amofa, Fontan; Willumsson, Llansana, Tekie, Edvardsen; Adekanye, Lidberg

Afwezig: Rommens (sleutelbeen), Kuipers (elleboog)

RKC Waalwijk - FC Emmen (morgen, 18.45 uur)

Bijzonderheden RKC Waalwijk: Voor Joseph Oosting is het een speciaal duel, hij speelt tegen zijn oude werkgever en de ploeg uit de stad waar hij is opgegroeid.

Vermoedelijke opstelling: Vaessen; Lelieveld, Adewoye, Gaari, Van den Buijs, Lutonda; Oukili, Anita, Clement; Bel Hassani, Seuntjens

Afwezig: Vroegh



Bijzonderheden FC Emmen: Twee weken nadat Oussama Darfalou een contract tekende bij FC Emmen, is hij speelgerechtigd.

Vermoedelijke opstelling: Van der Hart; Bouchouari, Araujo, Veldmate, Dirksen; Veendorp, Bernadou, Diemers, El Messaoudi; Zivkovic, Romeny

Afwezig: Kieftenbeld, Lieder, Hardeveld, Güclü, Mendes, Burnet

SC Heerenveen - Vitesse (morgen, 20.00 uur)

Bijzonderheden SC Heerenveen: De blessure van Andries Noppert is niet ernstig, maar het duel tegen Vitesse komt nog wel te vroeg.

Vermoedelijke opstelling: Mous; Van Ewijk, Van Aken, Bochniewicz, Köhlert; Haye, Tahiri, Van Amersfoort; Olsson, Sarr, Colassin

Afwezig: Van Beek, Noppert



Bijzonderheden Vitesse: Coach Phillip Cocu neemt ‘nieuweling’ Davy Pröpper meteen op in de wedstrijdselectie van Vitesse. De 19-voudig international maakt zijn rentree als prof en gaat mee naar Heerenveen. Na een schorsing keert Kjell Scherpen terug in het doel bij de Arnhemse club. Sondre Tronstad ontbreekt vanwege een hamstringblessure.

Vermoedelijke opstelling: Scherpen; Arcus, Flamingo, Oroz, Wittek; Kozlowski, Bero, Meulensteen; Manhoef, Bialek, Vidovic

Afwezig: Tronstad (hamstring)

NEC - Sparta (morgen, 20.00 uur)

Bijzonderheden NEC: NEC kwam in de laatste vier thuiswedstrijden in de Eredivisie maar liefst dertien keer tot scoren en maakte in deze duels slechts twee doelpunten minder dan in de voorgaande 21 wedstrijden in het Goffertstadion bij elkaar (vijftien goals).

Vermoedelijke opstelling: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Sandler, El Karouani; Schöne, Proper, Duelund; Tavsan, Dimata, Cissoko

Afwezig: Tannane, Mattsson, Bruijn, Roefs, De Wolf

Bijzonderheden Sparta: Nick Olij kan zaterdag tegen NEC voor de vijfde keer op rij zijn doel schoon houden. De laatste keer dat Sparta vijf keer op rij de nul hield, was in 1962. Destijds was Andries van Dijk de doelman van de Spangenaren. De Japanse buitenspeler Koki Saito raakte geblesseerd in het midweekse duel met RKC Waalwijk. Sparta kan de komende vier weken geen beroep om hem doen.

Vermoedelijke opstelling: Olij; Sambo, Vriends, Auassar, Pinto; De Guzmán, Kitolano, Mijnans; Namli, Lauritsen, Van Crooij

Afwezig: Saito (geblesseerd)

AZ - FC Utrecht (morgen, 21.00 uur)

Bijzonderheden AZ: De Amerikaan Djordje Mihailovic past zich goed aan bij AZ. Hij is goed hersteld van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles en kan spelen tegen FC Utrecht.

Vermoedelijke opstelling: Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Vanheusden, Kerkez; Reijnders, Mihailovic, Clasie; Odgaard, Pavlidis, Karlsson

Afwezig: Martins Indi (knie), Westerveld (knie), Beukema (knie), De Wit (voet)



Bijzonderheden FC Utrecht: Bas Dost is er nog niet bij namens FC Utrecht, vanavond tegen AZ. De spits ontbreekt, net als afgelopen woensdag tegen Excelsior, vanwege de voetblessure die hij opliep tijdens het duel met FC Twente van een kleine week geleden. Tasos Douvikas vervangt hem opnieuw in de punt van de aanval.

Vermoedelijke opstelling: Barkas; Ter Avest, Van der Hoorn, Sagnan, Viergever; Toornstra, Bozdogan, Van de Streek; Booth, Douvikas, Boussaid

Afwezig: Dost (voet)

FC Twente - Feyenoord (zondag, 12.15 uur)

Bijzonderheden FC Twente: Het duel tussen FC Twente en Feyenoord wordt voor het eerst sinds vijf jaar weer met publiek gespeeld. Het stadion is al weken uitverkocht. Robin Pröpper stapte woensdag uit voorzorg uit in de wedstrijd tegen Vitesse, maar de aanvoerder is fit genoeg om te beginnen. Alleen Wout Brama ontbreekt nog.

Vermoedelijke opstelling: Unnerstall; Sempstad, Hilgers, Pröpper, Smal; Zerrouki, Sadilek, Vlap; Cerny, Van Wolsfwinkel, Misidjan

Afwezig: Brama



Bijzonderheden Feyenoord: Feyenoord-coach Arne Slot kon op het trainingsveld niet beschikken over Lutsharel Geertruida. De verdediger om bloedvorm zou er volgens de trainer wel gewoon bij moeten kunnen zijn in Enschede tegen FC Twente. ,,Daar gaan we wel vanuit’', zegt Slot. De trainer mist wel nog altijd Gernot Trauner, die herstellende is van een knieoperatie.

Vermoedelijke opstelling: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Szymanski, Kökcü; Dilrosun, Danilo, Paixão

Afwezig: Trauner (knie)

Excelsior - Ajax (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden Excelsior: Slechts eenmaal in de clubhistorie wist Excelsior thuis te winnen van Ajax. In december 2007 versloegen de Rotterdammers de topclub met 2-1. Het duel op Woudestein eindigde vijfmaal gelijk, terwijl Ajax zestien keer won. Achter de naam van Julian Baas staat een vraagteken. Hij werd woensdag tegen FC Utrecht voor rust gewisseld na een grove charge van Nick Viergever.

Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Horemans, El Yaakoubi, Nieuwpoort, Tjoe-A-On; Koopmeiners, Fein, Goudmijn; Azarkan, Van Duinen, Driouech

Afwezig: Donkor (knie), Ayoub (spierblessure), Pierie (spierblessure), Baas (enkel)



Bijzonderheden Ajax: Ajax liet vrijdag, een dag na het ontslag van trainer Alfred Schreuder, in een persbericht weten dat beloftencoach John Heitinga de leiding had over de uitlooptraining, maar nog niet bekend is wie in Kralingen voor de groep staat.

Vermoedelijke opstelling: Rulli; Rensch, Álvarez, Timber, Wijndal; Berghuis, Taylor; Tadic, Klaassen, Bergwijn; Brobbey

Afwezig: Kaplan (knie), Grillitsch (klachten)

FC Volendam - FC Groningen (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden FC Volendam: In de wedstrijd tegen Ajax stelde trainer Wim Jonk nog geen enkele aanvaller op, maar het is de verwachting dat hij tegen FC Groningen weer voor een aanvallend concept kiest met tenminste Robert Mühren in de basis

Vermoedelijke opstelling: Stankovic; Plat, Mbuyamba, Benamar, Mirani, Murkin; Sánchez, Eiting, Oristanio; Van Mieghem, Mühren

Afwezig: Antonucci



Bijzonderheden FC Groningen: FC Groningen huurt voor de rest van dit seizoen de Tsjechische verdediger Matej Chalus, met een optie tot koop.

Vermoedelijke opstelling: Verrips; Dankerlui, Balker, Chalus, Bech Sørensen, Määttä; Oratmangoen, Suslov, Lundqvist; Pepi, Krüger

Afwezig: Musampa, Abraham, Duarte, Sverko, Valente

De cijfers van de eredivisie

SC Cambuur - Fortuna Sittard (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden SC Cambuur: Cambuur heeft er met Ben Rienstra weer een middenvelder bij. De middenvelder is een goede bekende van trainer Sjors Ultee en had geen club. Jamie Jacobs viel geblesseerd uit tegen FC Groningen en het is de vraag of hij de wedstrijd tegen Fortuna Sittard haalt.

Vermoedelijke opstelling: Ruiter; Schmidt, Smand, Bergsma, Bangura; Van Kaam, Paulissen, Hoedemakers; Balk, Van der Water, Breij

Afwezig: Gullit (knie), Maulun, Van der Meer, Rienstra. Twijfel: Jacobs



Bijzonderheden Fortuna Sittard: Trainer Julio Velázquez heeft morgen tegen Cambuur weinig redenen om veranderingen aan te brengen in de ploeg die afgelopen woensdag met 2-0 won van SC Heerenveen. Het ziet er naar uit dat Dogan Erdoğan, die terugkeert van een schorsing, op de bank zal starten.

Vermoedelijke opstelling: Pandur; Pinto, Navarro, Guth, Cox; Bistrovic, Özyakup, Ferrati; Cordoba, Yilmaz, Embalo

Afwezig: -

Programma eredivisie

Stand eredivisie

Statistieken eredivisie

