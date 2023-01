Blessures en opstellingen: bekijk hier het laatste nieuws rond jouw favoriete eredivisieclub

Speelronde 17 staat natuurlijk in het teken van de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax van zondagmiddag, maar er zijn dit weekend nog acht wedstrijden in de eredivisie. Bekijk hier het laatste nieuws en de verwachte opstelling van jouw club.

NEC Nijmegen - FC Emmen (zaterdag 18.45 uur)

NEC moet tegen FC Emmen een oplossing vinden voor de afwezigheid van de geschorste Oussama Tannane, die dit seizoen bij 11 van de 27 doelpunten direct betrokken was met een doelpunt of een assist. Ook Souffian El Karouani zit een schorsing uit.

Afwezig: Tannane, El Karouani, Bruijn, Roefs, De Wolf

Opstelling: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Sandler, Verdonk; Schöne, Proper, Mattsson; Tavsan, Dimata, Cissoko

Spits Oussama Darfalou is al een week van FC Emmen, maar onduidelijk is nog of hij deze speelronde wel speelgerechtigd is.

Afwezig: Burnet (ziek) Kieftenbeld, Lieder, Hardeveld, Güclü (allen geblesseerd)

Opstelling: Van der Hart; Bouchouari, Araujo, Veldmate, Dirksen; El Messaoudi, Veendorp, Vlak, Diemers; Zivkovic, Romeny

PSV - Vitesse (zaterdag 20.00 uur)

Zonder Noni Madueke lijkt PSV vleugellam, maar de club heeft nog Xavi Simons die aan de zijkant kan spelen. Dat maakt weer ruimte voor Joey Veerman, die terug kan keren in het team.

Afwezig: Geblesseerd: Boscagli, Fofana, Saibari. Afwezig: Sávio

Opstelling: Benitez; Teze, Branthwaite, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Gutiérrez; Simons, De Jong, El Ghazi

Nicolas Isimat-Mirin gaat niet mee met Vitesse naar zijn oude club PSV. De Fransman is op de goede weg, maar coach Phillip Cocu houdt de nieuweling nog aan de kant voor de confrontatie in Arnhem. Kacper Kozlowski is een twijfelgeval bij de Gelderse club.

Afwezig: Isimat-Mirin

Opstelling: Scherpen, Arcus, Flamingo, Meulensteen, Dijks; Koziowski, Bero, Tronstad; Manhoef, Vidovic, Wittek

SC Cambuur - Sparta Rotterdam (zaterdag 20.00 uur)

Cambuur legde deze week Mimoun Mahi vast. De huurling van FC Utrechter komt tegen Sparta nog niet in actie, want hij sluit maandag pas aan bij de spelersgroep.

Afwezig: Maxim Gullit (knie)

Opstelling: Virginia; Schmidt, Smand, Bergsma, Bangura; Van Kaam, Hoedemakers, Maulunl; Van der Water, Boere, Paulissen

De nieuwe reservespits Elias Hoff Melkersen (20) kan zijn debuut maken voor Sparta tegen Cambuur. Aanvaller Jason Lokilo is er niet meer bij, hij wordt verhuurd aan Istanbulspor.

Afwezig: Jonathan de Guzmán (niet wedstrijdfit)

Opstelling: Olij; Sambo, Vriends, Auassar, Pinto; Kitolano, Verschueren, Van Mullem; Mijnans, Lauritsen, Van Crooij

Volledig scherm Sparta gaat zaterdagavond op bezoek bij Cambuur. © ANP

RKC Waalwijk - Go Ahead Eagles (zaterdag 21.00 uur)

Voor Julian Lelieveld is het een weerzien met zijn oude ploeg. Hij speelde bij Go Ahead Eagles toen de Deventenaren in 2019 de bizarre promotiewedstrijd verloren van RKC.

Afwezig: Julen Lobete (geblesseerd)

Opstelling: Vaessen; Lelieveld, Adewoye, Gaari, Van den Buijs, Lutonda; Oukili, Anita, Clement; Bel Hassani, Seuntjens

De Deventenaren staan op 19 punten en hebben een zege in Waalwijk nodig om het puntenaantal te bereiken dat de ploeg vorig seizoen in de eerste competitiehelft haalde, toen 21 na 17 duels. Eagles won dit seizoen twee uitduels in de eredivisie, slechts eentje minder dan in het hele vorige seizoen.

Afwezig: Philippe Rommens (sleutelbeen), Bas Kuipers (elleboog)

Opstelling: De Lange; Deijl, Nauber, Idzes, Amofa; Willumsson, Llansana, Tekie, Edvardsen; Adekanye, Lidberg

SC Heerenveen - FC Groningen (zondag 12.15 uur)

Nieuwkomer Ché Nunnely zit nog niet bij de selectie. Volgens trainer Kees van Wonderen komt het duel tegen FC Groningen voor hem nog te vroeg, nadat hij het afgelopen halfjaar zonder club zat na zijn vertrek bij Willem II.

Afwezig: Sven van Beek (geblesseerd)

Opstelling: Noppert; Van Ewijk, Van Aken, Bochniewicz, Köhlert; Haye, Tahiri, Van Amersfoort; Olsson, Van Hooijdonk, Sarr

FC Groningen won op 1 mei 2016 voor het laatst bij Heerenveen. Daarna werd vijf keer gelijkgespeeld en eenmaal verloren.

Afwezig: Musampa, Abraham, Duarte, Sverko. Onzeker: Dankerlui, Van Bergen, Pelupessy

Opstelling: Verrips; Van Gelderen, Bech Sørensen, Balker, Määttä; Oratmangoen, Hove, Valente; Suslov, Pepi, Krüger

Volledig scherm Ricardo Pepi in actie namens FC Groningen, dat de punten heel goed kan gebruiken. © Pro Shots / Niels Boersema

Feyenoord - Ajax (zondag 14.30 uur)

Feyenoord-coach Arne Slot zag Quinten Timber vandaag alweer meetrainen. Er is zelfs een kans dat de middenvelder zondag alweer bij de wedstrijdselectie zit. Javairo Dilrosun ontbrak tegen FC Groningen, maar is weer fit. Al is de vraag of hij mag starten in de Klassieker.

Afwezig: Gernot Trauner (knie)

Opstelling: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Szymanski, Kökçü; Jahanbakhsh, Danilo, Paixão

Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Mohammed Kudus zijn fit genoeg om te starten tegen Feyenoord. Het drietal was lang ziek. Omdat Devyne Rensch is geschorst, is Edson Álvarez een optie centraal achterin. Op die positie speelde hij ook een groot gedeelte van de wedstrijd tegen FC Twente.

Afwezig: Rensch (geschorst), Kaplan, Grillitsch, Baas

Opstelling: Rulli; Sánchez, Álvarez, Timber, Bassey; Berghuis, Klaassen, Taylor; Conceiçeo, Brobbey, Tadic

FC Twente - FC Utrecht (zondag 14.30 uur)

FC Twente is dit seizoen thuis nog ongeslagen en verspeelde alleen tegen Go Ahead Eagles twee punten. De Enschedese club is heeft bij de KNVB aan de bel getrokken vanwege de vele wedstrijden op zondag. FC Twente heeft als voorkeursdag de zaterdag aangegeven, maar dit seizoen speelt het slechts drie keer op dat favorieten tijdstip.

Afwezig: Michal Sadilek (lies), Wout Brama (nog niet speelfit)

Opstelling: Unnerstall; Sampsted, Hilgers, Pröpper, Smal; Kjölö, Zerrouki, Vlap; Cerny, Van Wolfswinkel, Misidjan

Het is nog onduidelijk of FC Utrecht-coach Michael Silberbauer morgenmiddag tegen FC Twente een beroep kan doen op Sander van de Streek en Jens Toornstra. Laatstgenoemde viel een kleine week geleden uit tijdens de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Vandaag ondergaan beide spelers een laatste test.

Afwezig: Hendriks, Ramselaar. Twijfel: Toornstra, Van de Streek

Opstelling: Barkas; Klaiber, Van der Hoorn, Sagnan, Van der Maarel; Toornstra, Bozdogan, Van de Streek; Booth, Dost, Younes

AZ - Fortuna Sittard (zondag 16.45 uur)

De werkvergunning van Mathew Ryan is in orde. De Australische doelman kan tegen Fortuna Sittard debuteren. Zinho Vanheusden lijkt de logische vervanger voor de lang geblesseerde verdediger Sam Beukema.

Afwezig: Bruno Martins Indi (knie), Sem Westerveld (knie), Sam Beukema (knie)

Opstelling: Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Vanheusden, Kerkez; Reijnders, Dani de Wit, Clasie; Odgaard, Pavlidis, Karlsson



Fortuna Sittard-trainer Julio Velázquez kan morgenmiddag tegen AZ niet beschikken over Dogan Erdoğan. De middenvelder liep vorige week tegen PSV tegen een rode kaart en is daarom geschorst. De van CSKA Moskou gehuurde Kristijan Bistrovic zal nog niet starten.

Twijfel: Cox, Ferati, Siovas

Opstelling: Pandur; Pinto, Radic, Guth, Navarro; Cordoba, Duarte, Vita, Özyakup; Yilmaz, Gladon

