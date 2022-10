Blessures en opstellingen: bekijk hier het laatste nieuws rond jouw favoriete eredivisieclub

Na drie spectaculaire Europese avonden staat de negende speelronde van de eredivisie op het programma. FC Groningen en RKC openen op vrijdag, waarna Ajax in Volendam de kans krijgt de nederlaag tegen Napoli te verwerken. Koploper AZ gaat zondag (14.30 uur) op bezoek bij FC Utrecht, Feyenoord ontvangt tegelijkertijd FC Twente. Om 16.45 uur is het de beurt aan PSV, dat op zoek gaat naar de eerste zege in Heerenveen in elf jaar. Bekijk hieronder onder meer alle vermoedelijke opstellingen.

FC Groningen - RKC Waalwijk (vrijdag, 20.00 uur)

FC Groningen

Bijzonderheden: FC Groningen heeft al drie wedstrijden op rij (uit en thuis) niet kunnen winnen van RKC Waalwijk. Vorig seizoen speelde de club in de Euroborg gelijk tegen RKC. Toen nam Arjen Robben afscheid van het publiek met een ereronde.

Afwezigen: Kalley, Sverko, Van Gelderen (allen geblesseerd), Kasanwirjo (ziek).

Vermoedelijke opstelling: Verrips; Dankerlui, Te Wierik, Balker, Määttä; Suslov, Pelupessy, Duarte, Oratmangoen; Pepi, Krüger

RKC Waalwijk

Bijzonderheden: Aanvoerder en gedeeld clubtopscorer Michiel Kramer is er waarschijnlijk niet bij. Hij heeft nog te veel last van een rugblessure die hij afgelopen weekend opliep tegen Sparta.

Twijfelachtig: Jozefzoon, Kramer

Verwachte opstelling: Vaessen, Lelieveld, Gaari, Adewoye, Van den Buijs, Lutonda; Vroegh, Anita, Clement; Bel Hassani, Lobete

FC Volendam - Ajax (zaterdag, 16.30 uur)



FC Volendam

Bijzonderheden: FC Volendam is in beroep gegaan tegen de straf die Bilal Ould-Chikh kreeg voor zijn rode kaart tegen Fortuna Sittard. De straf is lager uitgevallen en de aanvaller is nu alleen zaterdag tegen Ajax niet beschikbaar.

Afwezig: Twight, Flint, Antonucci.

Vermoedelijke opstelling: Stankovic; Plant, Mbuyamba Benamar, Murkin; Mirani, , Oristanio, Eiting; Van Mieghem, Mühren, El Kadiri.

Ajax

Bijzonderheden: Ajax heeft de Mexicaanse rechtsback Sanchez terug voor het uitduel met Volendam. De verwachting is dat trainer Schreuder na de blamage tegen Napoli (1-6) zijn elftal zal wijzigen. Woensdag wacht de return tegen de Italiaanse koploper. In Napels is Tadic geschorst.

Afwezig: Ihattaren (traint apart), Kaplan (knie)

Vermoedelijke opstelling: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Álvarez, Taylor; Tadic, Klaassen, Bergwijn; Brobbey.

Volledig scherm Ajax-doelman Remko Pasveer. © Eye4images

Sparta - FC Emmen (zaterdag, 18.45 uur)

Sparta

Bijzonderheden: Nick Olij keert vrijwel zeker terug onder de lat. De doelman lijkt voldoende hersteld van zijn blessure. Dirk Abels vervangt tegen FC Emmen de geschorste Shurandy Sambo, die een directe rode kaart kreeg in het duel met RKC. Joshua Kitolano en Koki Saito worstelen na de interlandbreak met hun fitheid en zitten evenals vorige week naar alle waarschijnlijkheid op de bank.

Afwezigen: Shurandy Sambo en Tim Coremans (geblesseerd).

Vermoedelijke opstelling: Olij; Abels, Vriends, Auassar, Pinto; De Guzmán, Verschueren; Namli, Mijnans, Van Crooij; Lauritsen.

Emmen

Bijzonderheden: Op bezoek bij Sparta Rotterdam promoveerde FC Emmen in 2018 voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de eredivisie. Sindsdien hebben de Drenten niet meer gewonnen op Het Kasteel.

Afwezigen: Kieftenbeld, Lieder, Hardeveld.

Vermoedelijke opstelling: Oelschlägel; Veendorp, Araujo, Veldmate, Burnet; Mendes, Bernadou, Vlak, Diemers; Zivkovic, Romeny.

NEC - Excelsior (zaterdag, 21.00 uur)

NEC

Bijzonderheden: De laatste zes wedstrijden van NEC in de eredivisie eindigden in een gelijkspel. Slechts drie teams (Feyenoord in 1970, FC Groningen in 1982 en Sparta Rotterdam acht keer in 1992) speelden ooit minstens zeven keer op rij gelijk.

Afwezig: Baldursson, Kramer, Bruijn, Sandler, De Wolf

Vermoedelijke opstelling: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Verdonk, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Tavsan, Dimata, Mattsson.

Excelsior

Bijzonderheden: Ondanks het feit dat hij tot de kleinste centrumverdedigers van de eredivisie behoort, is niemand beter in zijn persoonlijke duels dan Redouan El Yaakoubi. De aanvoerder van Excelsior won 72,6 procent van zijn gevechten om de bal. Zijn verdedigingspartner Sven Nieuwpoort is vanwege een knieblessure dit jaar waarschijnlijk niet meer inzetbaar.

Afwezig: Sven Nieuwpoort (knie), Nikolas Agrafiotis (niet wedstrijdfit)

Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Horemans, El Yaakoubi, Seymor, Tjoe-A-On; Baas, Goudmijn, Ayoub; Azarkan, Van Duinen, Driouech.

Volledig scherm Jasper Cillessen, doelman van NEC. © ANP

Go Ahead Eagels - Cambuur (zondag, 12.15 uur)

Go Ahead Eagles

Bijzonderheden: De kans dat het zondag in de Adelaarshorst in een gelijkspel eindigt, lijkt te verwaarlozen. GA Eagles noteerde in de laatste 37 thuisduels maar 1 remise, naast 12 overwinningen en 24 nederlagen. Op 5 maart 2022 werd het 1-1 tegen FC Utrecht.

Vermoedelijke opstelling: De Lange; Deijl, Nauber, Idzes, Kuipers; Linthorst, Rommens, Willumsson, Edvardsen; Adekanye, Lidberg.

Cambuur

Bijzonderheden: Cambuur-trainer Henk de Jong, die er tegen Go Ahead Eagles na zijn schorsing weer bij is, laat zijn succesvolle formatie die met 3-0 van PSV won, staan. Alex Bangura en Mees Hoedemakers zijn nog geschorst.

Afwezig: Gullit, Uldrikis, Sylla, Ter Heide, Meulun, Bangura (geschorst), Hoedemakers (geschorst).

Vermoedelijke opstelling: Virginia; Schmidt, Bergsma, Tol, Van Wermeskerken; Jacobs, Van Kaam, Paulissen; Van der Water, Boere, Balk.

Feyenoord - FC Twente (zondag, 14.30 uur)

Feyenoord

Bijzonderheden: Oussama Idrissi is er vermoedelijk pas in het nieuwe kalenderjaar weer bij. De linkerspits heeft een hamstringblessure overgehouden aan zijn bezoek aan FC Midtjylland. Ezequiel Bullaude speelt dit weekeinde een hele wedstrijd in Feyenoord onder 21 jaar.

Afwezig: Oussama Idrissi (hamstring), Onzeker: Orkun Kökcü (lies)

Vermoedelijke opstelling: Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Lopez; Geertruida, Szymanski, Timber; Jahanbakhsh, Danilo, Dilrosun.

FC Twente

Bijzonderheden: De supporters van FC Twente boycotten het duel in De Kuip, omdat ze het niet eens zijn met de opgelegde restricties van de Rotterdamse lokale driehoek. Doelman Lars Unnerstall keert zondag in de kraker tegen Feyenoord terug in het doel van FC Twente. Unnerstall miste vorige week het duel tegen Vitesse omdat hij ziek was.

Afwezig: Michal Sadilek (oorklachten)

Vermoedelijke opstelling: Unnerstall; Brenet, Pröpper, Hilgers, Smal; Zerrouki, Kjölö, Vlap; Cerny, Van Wolfswinkel, Misidjan.

Volledig scherm Feyenoord-spits Danilo. © Pro Shots / Marcel van Dorst

FC Utrecht - AZ (zondag, 14.30 uur)

FC Utrecht

Bijzonderheden: De ziekenboeg van FC Utrecht is goeddeels leeggestroomd voorafgaand aan het duel met AZ van morgenmiddag. Aanvoerder Nick Viergever en zijn defensiebuurman Mike van der Hoorn behoren weer tot de wedstrijdselectie van trainer Henk Fraser. Ook Mimoun Mahi is na weken van afwezigheid weer inzetbaar, al lijkt het waarschijnlijk dat hij nog niet in actie komt tegen de Alkmaarders.

Afwezig: Hendriks, St. Jago, Ramselaar

Vermoedelijke opstelling: Barkas; Klaiber, Van der Maarel, Viergever, Warmerdam; Toornstra, Bozdogan, Van de Streek, Maeda, Dost, Younes.

AZ

Bijzonderheden: Jesper Karlsson heeft al twee keer gescoord sinds zijn rentree tegen FC Groningen maar kan nog geen hele wedstrijd spelen. De Zweed is nog altijd niet geheel fit.

Afwezig: Martins Indi, Pavlidis, Evjen

Vermoedelijke Opstelling: Verhulst; Hatzidiakos, Beukema, Dekker, Kerkez; Reijnders, D. de Wit, Clasie; Sugawara, Odgaard, Van Brederode.

SC Heerenveen - PSV (zondag, 16.45 uur)

SC Heerenveen

Bijzonderheden: SC Heerenveen is in eigen huis al meer dan tien jaar ongeslagen tegen PSV. De laatste competitienederlaag dateert van 18 december 2011, toen PSV met 1-5 te sterk was door goals van Ola Toivonen (2x), Georginio Wijnaldum (2x) en Tim Matavz.

Onzeker: Van Aken

Vermoedelijke opstelling: Noppert; Van Ewijk, Van Beek, Bochniewicz, Van Ottele, Köhlert; Haye, Tahiri, Olsson; Sarr, Van Hooijonk.

PSV

Bijzonderheden: Na elf jaar eindelijk weer eens een competitiewedstrijd winnen in Heerenveen, dat is waar PSV voor gaat. Bij de ploeg van Ruud van Nistelrooij leek Armando Obispo een twijfelgeval, maar de trainer verwacht dat hij voldoende hersteld is om in Heerenveen te kunnen starten. PSV won op 18 december 2011 voor het laatst in de eredivisie in Heerenveen. ,,Dat maakt de uitdaging alleen maar groter”, zegt Van Nistelrooij.

Niet fit: Boscagli (knie), Mauro Júnior (lies), Madueke (enkel), De Jong (kuit), Van Ginkel (hamstring), Twijfel: Hoever, Branthwaite

Vermoedelijke opstelling: Benítez, Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Simons, Veerman; Saibari, Vertessen, Gakpo.

Volledig scherm PSV-spits Yorbe Vertessen. © AFP

Vitesse - Fortuna Sittard (zondag, 20.00 uur)

Vitesse

Bijzonderheden: ,,Wij waren de patatgeneratie, dit is de beeldgeneratie.” Phillip Cocu werkt voor de omwenteling bij Vitesse veel met videobeelden. De nieuwbakken coach wil zo zijn jonge spelersgroep vertrouwen geven in crisistijd. ,,De spelers van tegenwoordig zijn erg visueel ingericht. Daarvan maken we nu gebruik. We praten ook veel met spelers. Maar met beelden kunnen we ook onze bedoelingen duidelijk maken.” Afwezig: Mitchell Dijks (knie)

Vermoedelijke opstelling: Scherpen, Flamingo, Meulensteen, Arcus, Wittek, Bero, Tronstad, Kozlowski, Vidovic, Manhoef, Bialek.

Fortuna Sittard

Bijzonderheden: Naast verdediger Dimitrios Siovas, lijkt ook Fortuna Sittard-middenvelder Deroy Duarte de wedstrijd van morgen tegen Vitesse te moeten missen. De geboren Rotterdammer viel uit tijdens het thuisduel met FC Volendam van vorige week en kampt nog steeds met klachten.

Afwezig: Dimitrios Siovas, Deroy Duarte

Vermoedelijke opstelling: Pandur; Pinto, Navarro, Guth, Cox; Erdogan, Ferati, Embaló, Özyakup; Yilmaz, Cordoba.