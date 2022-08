Blessures, bijzonderheden en opstellingen: het laatste nieuws van jouw favoriete eredivisieclub

De vierde speelronde van het eredivisieseizoen begint vanavond in Nijmegen. Vorige week waren er slechts zes wedstrijden, dit weekend gewoon weer de gebruikelijke negen. Check hier de vermoedelijke opstelling van jouw favoriete club, welke bijzonderheden spelen er en welke spelers ontbreken in de selectie? Antwoorden op deze vraag vind je in onderstaand overzicht.

NEC - FC Groningen (vrijdag 20.00 uur)

Korte info: NEC gaat op basis van de prestaties in de thuiswedstrijden het duel met FC Groningen niet bepaald met vertrouwen tegemoet. De Nijmegenaren wonnen slechts één van de laatste dertien thuiswedstrijden in de eredivisie (vier keer gelijk en acht keer een nederlaag) en kwamen in de laatste zes competitiewedstrijden in De Goffert slechts één keer tot scoren.

Afwezig: Mattsson, Sandler, De Wolf

Opstelling: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Kramer, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Tavsan, Marques, Duelund

Korte info: Trainer Frank Wormuth was na de zege op Go Ahead Eagles kritisch op zijn ploeg. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen NEC geeft hij aan dat het een tool was om zijn spelers te motiveren. FC Groningen heeft na drie speelrondes precies dezelfde balans als vorig seizoen na drie duels. Er werd een keer gewonnen, een keer verloren en een keer gelijkgespeeld.

Afwezig: niemand

Opstelling: Verrips; Kasanwirjo, Te Wierik, Balker, Määttä; Pelupessy, Lundqvist, Duarte; Ngonge, Strand Larsen, Oratmangoen

Go Ahead Eagles - Sparta Rotterdam (zaterdag 16.30 uur)

Korte info: Go Ahead Eagles staat na drie wedstrijden nog op nul punten. De nieuwe trainer René Hake zal tegen Sparta hopen op de eerste punten, maar hij mist de nodige spelers.

Afwezig: Deijl (geschorst), Nauber, Berden, Willumsson, Stokkers (geblesseerd)

Opstelling: De Lange; Amofa, Idzes, Fontán, Kuipers; Llansana, Rommens, Linthorst, Fernandes; Edvardsen, Lidberg

Korte info: Het zit reservedoelman Tim Coremans niet mee. Door een schouderblessure moet hij worden geopereerd en is hij zeker tot de winterstop uitgeschakeld. Vanaf 2020 zag hij bijna twee jaar voetbal aan zich voorbij gaan, door (zware) blessures en de corona-uitbraak. Dit seizoen moet hij Nick Olij voor zich dulden als eerste keeper van Sparta.

Afwezig: Coremans (schouder)

Opstelling: Olij; Sambo, Vriends, Auassar, Pinto; De Guzmán, Kitolano; Lokilo, Mijnans, Van Crooij, Lauritsen

Volledig scherm Bart Vriends. © ANP

Vitesse - RKC Waalwijk (zaterdag 18.45 uur)

Korte info: Coach Thomas Letsch grijpt in bij Vitesse. Voor het duel in Arnhem met RKC dreigt de bank voor Million Manhoef, Toni Domgjoni en Nikolai Baden Frederiksen. ,,We hebben drie wedstrijden achtereen verloren”, stelt de Duitser na de zeperds tegen Feyenoord (5-2), Excelsior (3-1) en Heerenveen (4-0). ,,Ik wil nu een reactie zien van de groep. Ik wil energie zien en een eenheid zien. Dat is de eerste voorwaarde om succes te boeken.”

Afwezig: Tronstad (geschorst)

Opstelling: Scherpen; Arcus, Ferro, Meulensteen, Cornelisse, Wittek; Flamingo, Bero, Huisman; Buitink, Sankoh

Korte info: RKC komt oud-aanvoerder Melle Meulensteen tegen bij Vitesse, die deze zomer de overstap maakte. Bij RKC is met onder anderen Julian Lelieveld, Patrick Vroegh en Yassin Oukili dan weer een aantal voormalig Vitessenaren actief. Trainer Joseph Oosting stond ook in Arnhem voor de groep.

Afwezig: niemand

Opstelling: Vaessen; Lelieveld, Gaari, Adewoye, Van den Buijs, Lutonda; Vroegh, Oukili; Bel Hassani, Kramer, Jozefzoon

Volledig scherm Vitesse-verdediger Melle Meulensteen speelt tegen zijn oude club. © Pro Shots / Paul Meima

Feyenoord - FC Emmen (zaterdag 20.00 uur)

Korte info: De Slowaakse verdediger David Hancko, afgelopen week overgekomen van Sparta Praag, zal debuteren. Waarschijnlijk als linksback. De Peruaan Marcos Lopez debuteert nog niet, hij is niet fit uit de oefenwedstrijd tegen Willem II gekomen. Het meespelen van spits Danilo is nog onzeker.

Afwezig: Igor Paixão (niet speelgerechtigd), Mats Wieffer (enkel), Marcos Lopez (niet wedstrijdfit)

Opstelling: Bijlow; Geertruida, Trauner, Rasmussen, Hancko; Timber, Szymanski, Kökçü; Walemark, Danilo, Dilrosun.

Korte info: FC Emmen trok deze week keeper Mickey van der Hart aan. Het is de verwachting dat Van der Hart tegen Feyenoord al deel uitmaakt van de wedstrijdselectie.

Afwezig: Van Dorp, Kieftenbeld, Lieder, Güçlü

Opstelling: Oehlschlägel: Veendorp, Araujo, Veldmatem Hardeveld; Vlak, Diemers, Bernadou; Mendes, Zivkovic, Romeny

Volledig scherm David Hancko. © Tom Bode

SC Heerenveen - Fortuna Sittard (zaterdag 21.00 uur)

Korte info: Heerenveen gaat probleemloos op weg naar de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. De ploeg van Kees van Wonderen kreeg nog geen goals tegen. De laatste keer dat Heerenveen in vier opeenvolgende eredivisiewedstrijden het doel schoon hield was in 2004.

Afwezig: niemand

Opstelling: Noppert; Van Ewijk, Van Aken, Van Beek, Bochniewicz, Köhlert; Tahiri, Haye, Halilovic; Van Hooijdonk, Sarr

Korte info: Zonder de ontslagen coach Sjors Ultee begint Fortuna Sittard vermoedelijk in een andere samenstelling tegen Heerenveen. De vermoedens bij de Limburgse club bestaan dat doelman Ivor Pandur onder de lat staat en niet Yannick van Osch. Burak Yilmaz zou hiervoor hebben gepleit.

Afwezig: niemand

Opstelling: Pandur; Tirpan, Guth, Siovas, Cox; Duarte, Gladon, Erdogan; Cordoba, Yilmaz, Seuntjens

Volledig scherm Sydney van Hooijdonk en Amin Sarr zijn goed op dreef bij Heerenveen. © Pro Shots / Erik Pasman

FC Utrecht - Ajax (zondag 12.15 uur)

Korte info: De van Feyenoord overgekomen Jens Toornstra begint morgenmiddag direct in de basis bij FC Utrecht, dat Ajax treft. Ook Mark van der Maarel, vorige week tegen FC Emmen afwezig omdat hij daags eerder voor de tweede maal vader was geworden, start vanaf de aftrap tegen de Amsterdammers.

Afwezig: Van der Hoorn, Hendriks, St. Jago, Ramselaar, Van de Streek

Opstelling: Barkas; Ter Avest, Van der Maarel, Viergever, Van der Kust; Brouwers, Toornstra, Bozdogan, Boussaid; Dost, Douvikas

Korte info: Trainer Alfred Schreuder sloot een rentree van Antony, die zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar Manchester United en daarom al een week niet meetrainde, niet helemaal uit. Hetzelfde geldt voor Francisco Conceiçao die vanwege een blessure vorige week ook ontbrak tegen Sparta.

Afwezig: Ihattaren (traint apart), Antony en Conceiçao (vraagteken)

Opstelling: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Álvarez, Taylor; Berghuis, Tadic, Bergwijn; Brobbey

Volledig scherm Dusan Tadic en Brian Brobbey. © Pro Shots / Toon Dompeling

Excelsior Rotterdam - PSV (zondag 14.30 uur)

Korte info: Excelsior wil met Yassin Ayoub in de basis de eerste overwinning op PSV sinds 1985 boeken. De oud-Feyenoorder neemt de plek over van Julian Baas, die gepasseerd wordt. Aanwinsten Adrian Fein en Mike van Duinen beginnen op de bank.

Afwezig: Chacón (geschorst), Agrafiotis (knie)

Opstelling: Van Gassel; Horemans, Nieuwpoort, El Yaakoubi, Tjoe-A-On; Eijgenraam, Goudmijn, Ayoub; Azarkan, Kharchouch, Driouech

Korte info: Na de pijnlijke nederlaag tegen Rangers van woensdag zal PSV zich snel moeten herpakken. De ploeg van Ruud van Nistelrooij gaat zonder aanvoerder Luuk de Jong op bezoek bij Excelsior, dat ook op zes punten staat na twee duels. De verwachting is dat Johan Bakayako in de ploeg komt en Ismael Saibari in de spits staat.

Afwezig: Boscagli (knie), Vertessen (blindedarmontsteking), Mauro Júnior (lies), Madueke (enkel), Ledezma (enkel), De Jong (kuit), Oppegard (hamstring), Van Ginkel (hamstring)

Opstelling: Benítez; Mwene, Teze, Obispo, Max; Sangaré, Simons, Veerman; Bakayoko, Saibari, Gakpo

Volledig scherm Ismael Saibari. © Pro Shots / Marcel van Dorst

FC Volendam - FC Twente (zondag 14.30 uur)

Korte info: Na een vrij weekeinde speelt Volendam vanaf zondag drie wedstrijden in een week. Midweeks staat er nog een wedstrijd tegen PSV op het programma. Daryl van Mieghem start weer rechts voorin. Hij is met twee goals en een assist de belangrijkste speler dit seizoen bij de club.

Afwezig: Twight, Flint, James, Buur

Opstelling: Stankovic; Plat, Mirani, Van Duijl, Murkin; Benamar, Antonucci, Eiting; Van Mieghem, Veerman, Mühren

Korte info: FC Twente heeft geen grote fysieke problemen overgehouden aan de fysieke slag met Fiorentina. Als er zaterdag op de afsluitende training geen gekke dingen gebeuren, is iedereen beschikbaar voor de uitwedstrijd bij promovendus Volendam. FC Twente won de eerste twee duels van het seizoen.

Afwezig: Pleguezuelo (buikspierblessure)

Opstelling: Unnerstall; Brenet, Hilgers, Pröpper, Smal; Zerrouki, Sadilek, Vlap; Rots, Van Wolfswinkel, Misidjan

Volledig scherm FC Twente moet de Europese uitschakeling door Fiorentina snel van zich afzetten. © Pro Shots / Ron Jonker

SC Cambuur - AZ (zondag 16.45 uur)

Korte info: León Bergsma staat twee weken aan de kant en mist dus het treffen het tegen AZ. Floris Smand is waarschijnlijk zijn vervanger. Sylvester van der Water maakt voor het eerst deel uit van de wedstijdselectie. Robin Maulun lijkt een twijfelgeval.

Afwezig: Gullit, Bergsma

Opstelling: Virginia; Schmidt, Smand, Tol, Bangura; Maulun, Hoedemakers, Jacobs; Smit, Uldrikis, Paulissen

Korte info: AZ ziet Yukinari Sugawara en Jens Odgaard steeds fitter worden. Tegen Gil Vicente vielen beide spelers in en tegen Cambuur maken ze weer deel uit van de wedstrijdselectie.

Afwezig: Karlsson, Vanheusden, Bazoer

Opstelling: Verhulst; Hatzidiakos, Beukema, Martins Indi, Kerkez; Reijnders, De Wit, Clasie; Evjen, Pavlidis, Van Brederode

Volledig scherm AZ plaatste zich donderdagavond in Portugal voor de poulefase van de Conference League. © ANP